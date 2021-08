per Mail teilen

Ein Sachschaden von rund 250.000 Euro ist nach ersten Schätzungen bei einem Dachstuhlbrand am Mittwochabend in Unterschneidheim im Ostalbkreis entstanden. Ein Nachbar hatte Rauch bemerkt und die Bewohner verständigt. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt an einem Kühlschrank. Verletzt wurde niemand.