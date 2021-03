Mit rund 22 Millionen Euro hat das Land Baden-Württemberg im vergangenen Jahr die Sanierung von Schulen in der Region unterstützt. Die meisten Gelder flossen in den Ostalbkreis. In Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Mutlangen, Westhausen und Neuler wurden Schulsanierungen gefördert. Den größten Einzelposten erhielt im Ostalbkreis die Technische und Gewerbliche Schule in Aalen mit 3,7 Millionen Euro. In Ulm wurde die Modernisierung der Friedrich-List-Berufsschule mit rund 8 Millionen unterstützt; in Heidenheim die Sanierung der Technischen Schule mit 3,7 Millionen. Laut Kultusministerium können Schulträger, deren Förderantrag im vergangenen Jahr nicht berücksichtigt wurde, bis zum 15. April erneut einen Antrag stellen - vorausgesetzt, die Bauarbeiten haben noch begonnen.