17 Projekte in den Kreisen Ostalb und Schwäbisch Hall bekommen 200.000 Euro Fördergelder der LEADER-Jagstregion. Wie die Aktionsgruppe mit Sitz in Ellwangen mitteilte, wird mit dem Geld im Ostalbkreis zum Beispiel das Aufstellen von Verkaufsautomaten mit regionalen Produkten in Ellwangen und Stödtlen gefördert. Es wird aber auch die Anschaffung von E-Lastenrädern in Westhausen gefördert und es geht Geld an verschiedene Vereine zur Stärkung der Gemeinschaft im ländlichen Raum.