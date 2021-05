Von Patienten wurde er als "Wasserdoktor" gefeiert, von Ärzten als Quacksalber verspottet: Sebastian Kneipp wurde vor genau 200 Jahren geboren. Seine Anwendungen hat er das erste Mal in Dillingen ausprobiert.

Das Sebastian Kneipp Denkmal des Bildhauers Rolf Nida-Rümelin in Dillingen an der Donau Judith Zacher

Die Hände auf dem Schoß sitzt er da – wohlgenährt, schon etwas älter: So hat der Bildhauer Rolf Nida-Rümelin den "Wasserdoktor" Sebastian Kneipp porträtiert, so ist der Pfarrer vielen bekannt. Das Sebastian Kneipp Denkmal befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Donau in Dillingen.

200. Geburtstag von Kneipp: Studienjahre in Dillingen

Als er in die Donaustadt kam, war er allerdings noch jünger, 23 Jahre alt - ein Dorfjunge aus Stephansried im Unterallgäu. Sein Traum war, Priester zu werden. Ein reicher Verwandter unterstützte ihn dabei. Und so kam Kneipp ans Priesterseminar nach Dillingen.

Auf der Suche nach Heilung von der Tuberkulose

Allerdings litt er damals schon an einer Lungenkrankheit, an Tuberkulose - womöglich eine Folge der langen Arbeitstage in der nassen, kalten Webstube seiner Eltern.

Durch Zufall drückt ihm in dieser Zeit ein Bibliothekar ein Buch in die Hand: "Unterricht in der Heilkraft des Wassers". Die Heilmethoden probiert Kneipp zuerst an sich selbst. Heimlich stiehlt er sich dafür in einer Novembernacht 1849 nachts aus dem Schlafsaal. Er riskiert hohe Strafen, denn als Student darf er die Stadt eigentlich nicht verlassen. In einem Seitenarm der Donau taucht er dann bis zum Hals ins eisige Wasser. Offenbar hat ihm das geholfen.

Sebastian Kneipp - eine Weltkarriere vom armen Webersohn zum anerkannten "Wasserdoktor" Judith Zacher

Nach dem Bad ist er schnell wieder in die Stadt gelaufen. Dort hat er ein kleines Zimmer im damaligen Priesterseminar, der heutigen Akademie für Lehrerfortbildung. Dort befindet sich auch die Bibliothek, in der er studiert hat.

Tausende historische Bücher stehen bis heute in der Bibliothek des ehemaligen Priesterseminars in Dillingen Judith Zacher

7.000 Bücher stehen hier. Die Regale bis zur Decke sind bis heute voll mit prächtigen, uralten Büchern, auch auf der Galerie, die von gewundenen Holzsäulen gestützt wird.

200. Geburtstag von Sebastian Kneipp - der berühmteste Student des Dillinger Seminars

Sechs Jahre lang war Kneipp in Dillingen, hat sein Abitur nachgeholt und einen Teil seiner Studienzeit hier verbracht. Er ist sicher einer der berühmtesten, wenn nicht der berühmteste Student des Dillinger Seminars.

Vor 200 Jahren, am 17. Mai 1821, ist Kneipp geboren worden. Die Kneipp-Kur ist international gefragt, seine Gesundheitslehre gehört seit 2015 zum immateriallen Kulturerbe der UNESCO.