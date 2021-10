Erste Hilfe für die Seele: Notfallseelsorger auf der Ostalb

Seit 20 Jahren gibt es die Notfallseelsorge Aalen/Ellwangen. Die Einsätze haben sich verändert, sagt der Leiter Bernhard Richter. Wichtig ist die Hilfe bei Unglücken mehr denn je.

Die Jubiläumsfeier für die Notfallseelsorge Aalen/Ellwangen am Samstag soll auch die Helfer zusammenbringen, eine seltene Gelegenheit, sagte Bernhard Richter im SWR-Interview. Er ist Notfallseelsorger der ersten Stunde und der Pfarrer der evangelischen Stadtkirche in Aalen.

Seit 20 Jahren helfen Notfallseelsorger bei Unglücken auf der Ostalb (Symbolfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Patrick Seeger

SWR: Herr Richter, es gibt die Notfallseelsorge seit 20 Jahren, wie viele Helfer gibt es denn heute?

Bernhard Richter: Ich sage jetzt mal, circa 40.

SWR: Mit wie vielen Helfern haben Sie angefangen?

Wenn ich es noch recht weiß, mit 42. Wir bilden ja laufend aus. Es gibt Menschen, die es 20 Jahre machen und dann aufhören. Es ist aber auch schon immer ein Wechsel da. Wir konnten, das kann man schon sagen, 20 Jahre 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag den Dienst aufrechterhalten. Aber auch nur, weil auch immer wieder neue Helfer ausgebildet wurden und bereit waren, den Dienst zu machen.

Wie häufig im Jahr wird Ihre Hilfe benötigt?

Stand heute kann ich sagen, dass wir in Aalen dieses Jahr schon 43 Einsätze hatten. Wir haben in den letzten drei, vier Jahren so etwa 100 Einsätze pro Jahr gehabt. Letztes Jahr waren es ein paar weniger.

Was sind das für Fälle, zu denen Sie gerufen werden?

Ich würde jetzt mal sagen, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Wir sind häufig im häuslichen Bereich im Einsatz, bei einer vergeblichen oder auch schon bei einer laufenden Reanimation, beispielsweise. Da gibt es verschiedene Menschen zu betreuen. Oder es geht um Suizid zu Hause. Und dann gibt es Unfälle. Da kommen wir an die Unfallstelle oder sind dabei, wenn die Todesnachricht überbracht wird. Es geht aber auch um Betreuung. Wenn jemand zum Beispiel hier auf der Autobahn während einer Urlaubsfahrt verunglückt. Dann ist der Vater im Krankenhaus und die Kinder sind zu versorgen. Also, es gibt fast nichts, was es nicht gibt.

Es war also richtig, vor 20 Jahren die Notfallseelsorge einzurichten?

Ja. In den Vorbereitungsgesprächen Ende der 1990er Jahre, wo sich das Landratsamt und die zwei Kirchen als drei Träger getroffen und das auf den Weg gebracht haben, da waren Unglücke wie in Eschede oder Ramstein gar nicht so weit weg. Das waren alles Großereignisse, wo man gesagt hat, da brauchen wir was. Es gab kein richtiges Hilfesystem über die Rettungsdienste hinaus.

Und auch wenn sich Vieles verändert hat, so ist dieser Dienst, wo man nicht davonläuft, auch wenn es zum Davonlaufen ist, wichtig. In ganz extrem schwierigen not- und krisenbeladenen Situationen einfach da zu sein, zu begleiten, zu überlegen, was zu tun ist, hilfreich zu begleiten.

Wenn Sie sagen, es hat sich Einiges verändert - wie hat sich die Arbeit verändert?

Zum Beispiel ist man vor 20 Jahren mit der Polizei zu Menschen gefahren und hat eine Todesnachricht überbracht, und die Menschen haben nichts gewusst. Heute kann man davon ausgehen, dass die Leute etwas wissen. Vielleicht sogar mehr als andere, weil Nachrichten und Bilder über die heutigen Medien gepostet und verbreitet werden. Und trotzdem ist es wichtig, dass man kommt und die Realität benennt. Dass Polizei und Notfallseelsorger da sind und die Menschen begleiten.

Ich finde auch, in den vielen Jahren, die ich dabei bin, ist das soziale Umfeld der Menschen viel einsamer geworden. Das sind alle Altersschichten. Verwandte sind nicht da, mit den Nachbarn versteht man sich nicht. Wer ist jetzt da, um diesen Menschen zu stützen, der gerade den Partner verloren hat? Da hat sich vieles verändert. Da gibt es viel Einsamkeit.

Sie feiern jetzt 20 Jahre Notfallseelsorge, wie wollen Sie dieses Jubiläum begehen?

Uns als Verantwortlichen ist sehr wichtig, in so einem Moment des Jubiläums inne zu halten und auch, dass der Dienst gesellschaftlich wertgeschätzt wird. Wir verlangen eine ganze Menge von den Menschen, die rund um die Uhr Bereitschaft haben, die leisten viel, die halten auch viel aus. Und wir laden auch die Blaulichtorganisationen ein, die Mitarbeiter, die wir bei Einsätzen häufig nur kurz treffen, um mit denen das Jubiläum zu begehen.