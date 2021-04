Vor 20 Jahren hat der Bundestag die Einfuhr von Pitbulls, Bullterrier und Co. verboten - mit dem "Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde". Aber wie gefährlich sind sie wirklich? Ein Besuch bei einer Familie in Ulm.

Auf der braunen Ledercouch von Familie Newberry liegt Ginny: braun-weißes Kurzhaarfell, bullige Statur, Schlappohren - ein Staffordshire Terrier, auf dem Papier ein Kampfhund, für Mutter Tatjana dagegen ein Familienhund und keine "Bestie, auch wenn er in den Medien oft so dargestellt wird." Ginny sei dagegen "noch nie negativ aufgefallen und super im Umgang mit Kindern", so die 27-Jährige.

Kampfhund und Kind: Neben Ginny sitzt Milan auf der Couch, der einjährige Sohn der Familie. SWR Timo Staudacher

"Ich sehe meinen Hund nicht als Bestie, auch wenn er in den Medien oft so dargestellt wird." Tatjana Newberry, Hundehalterin aus Ulm

Neben Ginny sitzt Milan auf der Couch, der einjährige Sohn der Familie. Das zweite Kind ist unterwegs. Kind und Kampfhund also nebeneinander. Tatjana Newberry hat sich allerdings bewusst für diese Rasse entschieden. Sie hat die vorgeschriebenen, so genannten Wesenstests mit Hündin Ginny gemacht und bestanden.

Mehr Hundesteuer für Kampfhunde

Ihre Hündin beschreibt sie aber auch als "willensstark", sie brauche eine "klare, deutliche Führung". Klar und deutlich ist dagegen auch, was viele Kommunen von Kampfhunderassen halten. Während Familie Newberry in Ulm den normalen Hundesteuersatz bezahlt, wäre es anderswo teurer. Diese Unterschied war 2009 sogar Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung.

Aus der baden-württembergischen Kampfhundeverordnung Kampfhunde im Sinne dieser Verordnung sind Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale, durch Zucht oder im Einzelfall wegen ihrer Haltung oder Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. Als Kampfhunde gelten in Baden-Württemberg:

American Staffordshire Terrier

Bullterrier

Pit Bull Terrier

Als Kampfhunde gelten unter bestimmten Bedingungen:

Bullmastiff

Staffordshire Bullterrier

Dogo Argentino

Bordeaux Dogge

Fila Brasileiro

Mastin Espanol

Mastino Napoletano

Mastiff

Tosa Inu Quelle: Kampfhundeverordnung Baden-Württemberg

Die Halterin eines American Staffordshire Terriers aus Laichingen (Alb-Donau-Kreis) hatte sich geweigert, 600 Euro Kampfhundesteuer zu bezahlen, während der normale Hundesteuersatz bei 81 Euro lag. In erster Instanz hatte das Gericht in Sigmaringen der Frau noch Recht gegeben mit der Begründung, dass nicht die Rasse, sondern die Haltung und die Ausbildung eines Hundes für seine Gefährlichkeit maßgebend sei. Im finalen Urteil heiß es schließlich, die Stadt Laichingen habe sich durchaus an der Rasse orientieren dürfen. Auch die Polizeiverordnung des Innenministeriums gehe bei American Staffordshire Terrier von Kampfhunden, oder sogenannte "Listenhunden", aus. Das Urteil gilt als Präzedenzfall.

In Hamburg hatte im Jahr 2000 ein Kampfhund einen sechsjährigen Jungen zu Tode gebissen. Der Fall löste damals bundesweit große Bestürzung und Diskussionen über den Umgang mit Kampfhunden aus. (Archivbild) dpa Bildfunk picture-alliance / dpa | Kay Nietfeld

2001: Kampfhund beißt sechsjährigen Jungen zu Tode

Acht Jahre zuvor, am 21. April 2001, hatte der Bundestag das "Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde" beschlossen. Die Reaktion auf einen dramatischen Vorfall in Hamburg. Dort hatte ein Kampfhund einen sechsjährigen Jungen zu Tode gebissen. Der Hund, ein Pitbull-Mischling, wurde allerdings von seinem Besitzer regelrecht zum Kampfhund gedrillt. Der Fall löste damals bundesweit große Bestürzung und Diskussionen über den Umgang mit Kampfhunden aus.

Bildergalerie: Kampfhunderassen und gefährliche Hunde

"Der Mensch und nicht die Rasse macht den Hund zum Kampfhund." Ralf Peßmann, Leiter des Tierheims Ulm

Aber macht die Rasse aus einem Hund automatisch einen Kampfhund? Ralf Peßmann, der Leiter des Tierheims Ulm, sagt ganz klar: nein. "Das weiß man eigentlich auch, aber die Politik hat es nicht auf dem Schirm", so Peßmann. Die Einteilung bestimmter Rassen als Kampfhunde, die Einführung von Tests und Auflagen - das bezeichnet der Tierheimleiter als "Kurzschlussreaktion". Denn "der Mensch und nicht die Rasse macht den Hund zum Kampfhund".

Unterschiedliche Hundeverordnungen in Deutschland

Eine These, mit der Peßmann nicht alleine dasteht. Das lassen auch die Hundeverordnungen in Deutschland vermuten, die in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sind. Der in Deutschland als Kampfhund eingestufte Staffordshire Terrier, wie der von Familie Newberry aus Ulm, wird in Großbritannien wegen seiner Liebenswürdigkeit Kindern gegenüber als "Nanny Dog" bezeichnet.