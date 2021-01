Seit fünf Tagen wird in Neu-Ulm eine 20-jährige Frau mit geistiger Behinderung vermisst. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau am Donnerstagnachmittag die Donau-Iller-Werkstätten in Neu-Ulm verlassen und war anschließend nicht mehr gesehen worden. Angehörige hatten bereits am Wochenende einen Suchaufruf über die sozialen Medien gestartet. Die 20-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat schwarze, schulterlange Haare, trug einen schwarze Leggings und einen khaki-farbenen Anorak.