Weihnachten im Februar: Das Krippenmuseum in Oberstadion (Alb-Donau-Kreis) kann sich über ein außergewöhnliches Geschenk freuen: 2.300 historische Weihnachtskrippen aus einer Privatsammlung.

Ein Ehepaar aus Nordrhein -Westfalen hat dem Bistum Regensburg seine Krippensammlung geschenkt, allerdings mit der Auflage, dass die Sammlung öffentlich gezeigt wird. Dies soll nun das Krippenmuseum in Oberstadion gewährleisten. Dafür wurde laut Bistum bereits eine Zusammenarbeit vereinbart. In Regensburg soll es Wanderausstellungen geben. Außerdem wird der Bestand an historischen Krippen wissenschaftlich erschlossen.

Krippe im Krippenmuseum Oberstadion SWR

Rund 2.300 Krippen aus Privatsammlung

Die Privatsammlung des Ehepaars Hergesell aus Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) umfasst rund 2.300 Weihnachtskrippen. Wie viele davon künftig ständig in Oberstadion gezeigt werden, ist noch unklar. Ebenso, ob eine Erweiterung nötig ist. Das Krippenmuseum in Oberstadion im Alb-Donau-Kreis hatte mit seinen bislang 160 Krippen bereits eine der größten Krippensammlungen in Deutschland. Das Museum befindet sich seit 2008 in der denkmalgeschützten Pfarrscheune des Ortes.