18-Jähriger überfährt Kreisverkehr - zwei Verletzte

Zwischen Heubach und Mögglingen im Ostalbkreis hat sich am frühen Samstagmorgen ein junger Autofahrer mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige zu schnell unterwegs und kannte sich in der Gegend nicht aus. Deshalb sah er einen Kreisverkehr am Stadtrand zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Er fuhr über den Kreisverkehr und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe und überschlug sich. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei weitere Mitfahrer blieben nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt.