Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in der Ulmer Weststadt und in Söflingen mindestens 18 Fahrzeuge beschädigt und einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Laut Polizei wurden Scheiben an den Autos eingeschlagen und Spiegel abgetreten. Zeugen hatten mehrere junge Männer beobachtet, die mit einer Flasche spielten. Ob sie für die Schäden verantwortlich sind, ist noch unklar.