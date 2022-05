Stadt Ulm feiert 175 Jahre Feuerwehr

Die Stadt Ulm feiert am Sonntag (22.5.) das 175-jährige Bestehen der Feuerwehr. Bei einem Tag der offenen Tür lädt sie Bürger und Bürgerinnen ua. in die Hauptfeuerwehrwache in Ulm ein.

Der 7. September 1847 war die Geburtsstunde der Freiwilligen Feuerwehr in der Donaustadt. Die veraltete Pflichtfeuerwehr wurde in eine freiwillige umgewandelt. Der Rat der Stadt beschloss die Einrichtung eines sogenannten Pompiers Corps, einer Feuerwehr-Einheit um den Ulmer Kaufmann Conrad Dietrich Magirus. Dieser hatte als Turnwart gemeinsam mit 32 Turnern die Bedienung der Feuerspritze übernommen und gilt als Gründervater der Ulmer Feuerwehr.

Auch in schwarz-weiß eine schicke Kulisse: Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Ulm inspizieren vor dem Münster ihr Fahrzeug samt Leiter. Pressestelle Stadt Ulm Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz Bild in Detailansicht öffnen Heute ist dort ein Restaurant untergebracht, davor war das sogenannte Schuhhaus in der Kramgasse am östlichen Münsterplatz rund 70 Jahre lang das Zuhause der Freiwilligen Feuerwehr Ulm. Pressestelle Stadt Ulm Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz Bild in Detailansicht öffnen Das Schuhhaus ist im Krieg zwar beschädigt worden, hat diesen aber insgesamt überstanden. Dennoch war für die Feuerwehr ein neues Gebäude nötig. Der Spatenstich dafür fand allerdings erst deutlich nach dem Krieg, 1972, statt. Auch das Relief über dem mittleren Tor ist heute noch zu sehen - genau wie die Ulmer Farben schwarz und weiß in den oberen Fenstern. Pressestelle Stadt Ulm Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz Bild in Detailansicht öffnen Das Magirus-Deutz-Emblem auf dem Kühler eines alten Feuerwehrautos - der nach oben weisende Zacken symbolisiert das Ulmer Münster SWR Frank Wiesner Bild in Detailansicht öffnen So sehen Feuerwehrhalle und Löschzug heute an ihrem neuen Standort in der Keplerstraße aus. Die Feuerwehr Ulm bezog es 1975 nach dreijähriger Bauzeit. In dem Gebäude sind auch zwölf Wohneinheiten für Feuerwehrbeamte vorgehalten. Diese hauptamtliche Mannschaft ist für die Besetzung der Hauptwache verantwortlich und sichert die Zeiten, zu denen weniger der Freiwilligen Kräfte zur Verfügung stehen, beispielsweise während der Arbeitszeiten tagsüber. Pressestelle Stadt Ulm Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz Bild in Detailansicht öffnen Bis über die Dächer Ulms: Präsentation der Ulmer Feuerwehr vor Rathaus und Stadtbibliothek. Pressestelle Stadt Ulm Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz Bild in Detailansicht öffnen

Ulmer Feuerwehr untrennbar mit Magirus verbunden

Conrad Dietrich Magirus ist insgesamt eng mit den Anfängen der Ulmer Feuerwehr verwoben. Er war 33 Jahre lang Feuerwehrkommandant, heißt es in einer Mitteilung der Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Ulm. Und er wirkte auch über die Stadt hinaus: In einem von ihm angeleierten Treffen gründete sich der Deutsche Feuerwehrverband. Zudem gründete er 1866 die "Feuerwehr-Requisiten-Fabrik C. D. Magirus" - die heutige Magirus GmbH.

Magirus - Erfinder der "Ulmer Leiter"

Damals ahnt er noch nichts von seiner Erfolgsgeschichte. Die von ihm entwickelte "Ulmer Leiter" ist die erste fahrbare und bis zu einer Höhe von 14 Metern im Freistand begehbare Leiter dieser Art. Sie wird später auf der Weltausstellung in Wien ausgezeichnet. Magirus engagierte sich auf vielen Gebieten, setzte sich für die Sicherheit von Feuerwehrangehörigen ein und verfasste ein Standardwerk für Feuerwehren. Seine Innovationen prägten die Feuerwehr Ulm weit über seine Zeit hinaus.

Die wichtigsten Daten der Feuerwehr Ulm 1847: Gründung durch Conrad Dietrich Magirus, Stadtrat beschließt Umwandlung der Pflicht- in eine Freiwillige Feuerwehr

1880: Magirus tritt nach 33 Jahren als Feuerwehrkommandant zurück

1901: Feuermelde-Anlage, das Läuten des Ulmer Münsters wird nur noch bei Großfeuern verwendet

1904: Die Feuerwehr zieht in das frühere Schuhhaus in der Kramgasse am östlichen Münsterplatz

1920: Die erste Autokraftspritze löst die Pferdegespanne ab

1939: Das Deutsche Reich wandelt alle Feuerwehren in eine "Feuerschutzpolizei" um und unterstellt sie der Polizei

1945-1951: Die Feuerwehr wird wieder selbstständig und erhält erste hauptamtliche Kräfte

1953: Der Deutsche Feuerwehrtag findet anlässlich des 100. Jubiläums in Ulm statt

1972: Zum 125. Jubiläum gibt es den ersten Spatenstich für die neue Feuerwache in der Keplerstraße, dem heutigen Standort

1973: Die Feuerwehr nimmt den ersten hydraulisch betriebenen Rettungsspreizer in Europa in den Dienst

bis 1975: Durch die Gebietsreform mit ihren Eingemeindungen erhält die Feuerwehr weitere Abteilungen - im selben Jahr kann die neue Hauptfeuerwache in der Keplerstraße bezogen werden.

2001: Die Feuerwehrleitstelle wird mit der des Rettungsdienstes zusammengefasst zur Integrierten Leitstelle (ILS Ulm). Sie koordiniert Einsätze von Feuerwehr, Notfallrettung, des Krankentransportes und des Katastrophenschutzes.

2022: 175-jähriges Bestehen, Tag der offenen Tür am 22. Mai.

Ulmer Feuerwehr mit Vorreiterrolle

70 Jahre lang war die Ulmer Feuerwehr an prominenter Stelle mitten in der Stadt untergebracht. Ab 1904 im sogenannten Schuhhaus in der Kramgasse am östlichen Münsterplatz. 1972, pünktlich zum 125. Geburtstag, erfolgte der Spatenstich am heutigen Standort: in der Keplerstraße. Ein Jahr nach diesem Jubiläum führte die Ulmer Feuerwehr als erste in Europa einen hydraulisch betriebenen Rettungsspreizer ein. Damit wurde es möglich, Menschen schneller und schonender aus einem Unfallfahrzeug zu befreien. Heute zählt dieser deutschlandweit zur Standardausrüstung.

Der heutige Feuerwehrkommandant Dipl.-Ing. Adrian Röhrle - er steht der Feuerwehr Ulm vor, die sich aus der Freiwilligen Feuerwehr mit 13 Abteilungen, 500 aktiven Feuerwehrangehörigen und einer Abteilung Feuerwehrbeamte mit 64 Einsatzbeamten zusammensetzt. Pressestelle Stadt Ulm, Feuerwehr Ulm

Rund 1.900 Einsätze jährlich

Die Ulmer Feuerwehr hat inzwischen über 1.000 Mitglieder, die ihren Dienst in der aktiven Einsatzabteilung leisten. Es gibt eine Jugendfeuerwehr, eine Altersabteilung, sogar einen Musikzug. Laut eigenen Angaben rücken die Freiwilligen zu rund 1.900 Einsätzen im Jahr aus. Reine Brandeinsätze machten da mit 10 Prozent eher den kleineren Teil aus, heißt es in einer Mitteilung. Viel häufiger werden die Feuerwehrleute zu technischen Hilfeleistungen gerufen.

Die Feuerwehr Ulm setzt sich aus der Freiwilligen Feuerwehr mit 13 Abteilungen und einer Abteilung Feuerwehrbeamte zusammen. Für den Dienstbetrieb der Feuerwehr Ulm und das Personal der ständig besetzten Hauptwache ist die Abteilung Feuerwehrbeamte zuständig. Am Wochenende und an Feiertagen wird die Hauptfeuerwache von 7 bis 19 Uhr mit zusätzlichem Personal aus den freiwilligen Abteilungen verstärkt.

Höhenrettung auch in himmlischem Dienst

Die Höhenrettung der Feuerwehr Ulm übernimmt gelegentlich auch Einsätze im Auftrag von ganz oben. So seilte sich schon häufiger am 6. Dezember an der Kinderklinik der Uniklinik Ulm vor erstaunten Kinderaugen der Nikolaus an der Fassade ab. Sicher am Boden angekommen verteilt er aus seinem Jutesack dann auch Geschenke an die kleinen Patienten.

Keine Berufsfeuerwehr: Ulmer sind eine Ausnahme

Eigentlich dürfte es die Ulmer Feuerwehr so nicht mehr geben. Städte ab 100.000 Einwohner benötigen nach dem baden-württembergischen Feuerwehrgesetz eigentlich eine Berufsfeuerwehr. Ulm hat rund 125.000 Einwohner. Allerdings erteilte das Innenministerium des Landes eine Ausnahmegenehmigung. Diese ist bis zu einer Einwohnerzahl von 150.000 möglich. Ulm erhielt die Genehmigung durch die Abteilung der Feuerwehrbeamten. Diese gleichen die Zeiten aus, in denen weniger Freiwillige verfügbar sind, beispielsweise tagsüber während der Arbeitszeit, und sie sind für die Besetzung der Hauptwache verantwortlich. Die Leitung der Gesamtfeuerwehr liegt bei der Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Ulm, deren Leiter und Kommandant derzeit Adrian Röhrle ist.

Einsatz bei einem Brand in Ulm - Rund 1900 Mal pro Jahr werden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zu Einsätzen gerufen, nicht immer handelt es sich um einen Brand. Häufig sind es technische Hilfeleistungen. z-media, Ralf Zwiebler

Tag der offenen Tür gibt seltene Einblicke

Am Sonntag, 22. Mai, haben Bürger und Bürgerinnen die Gelegenheit, Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr in Ulm zu bekommen. Um 10 Uhr öffnen sich auf der Hauptfeuerwache, Keplerstraße 38, die Tore für die Bevölkerung. Um 11.30 Uhr wird die Veranstaltung zum Jubiläum durch Oberbürgermeister Czisch ganz offiziell eröffnet. Bis 18 Uhr soll es ein buntes Programm für Jung und Alt geben, teilt die Feuerwehr Ulm mit.

Viele Aktionen zu Einsätzen

Auf einer Aktionsfläche werden auch Vorführungen der Höhenrettungsgruppe, der Jugendfeuerwehr, der Einsatzabteilung und der Rettungshunde-Staffel gezeigt, um Abläufe bei einem Einsatz zu demonstrieren. Zudem kann eine Fahrzeugausstellung besichtigt werden. Führungen geben Einblicke in das Leben auf der Hauptwache in Ulm. Außerdem wird es Auftritte des Spielmannszugs geben.