In Nattheim im Kreis Heidenheim ist am Samstagabend ein 17-Jähriger mit einem Moped gegen einen Kleinlaster gefahren und beim Sturz schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Jugendliche den am Straßenrand geparkten Transporter offensichtlich zu spät gesehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.