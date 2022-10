Ulm: 160 Alpakas tummeln sich in Messehalle

per Mail teilen

160 Alpakas haben am Wochenende in einer Ulmer Messehalle mit ihrem treuherzigen Blick Besucherinnen und Besucher verzaubert. Und sich beim Schauwettbewerb präsentiert.

Dunkle Knopfaugen schauen umher - andere sehen kaum raus, aus ihrem Puschelgesicht. Fünf flauschige Alpakas stehen nach dem Schaulaufen aufgereiht vor dem Publikum und warten darauf, was die englische Zuchtrichterin gleich verkündet. Besser gesagt: Ihre Züchterinnen und Züchterinnen warten, und zwar voller Anspannung. Schließlich geht es darum, wer der beste Hengst hier ist. Wer also den schönsten Körperbau, das souveränste Auftreten und das beste Fell hat.

Diego (2. v. l.) gewinnt mit seiner Züchterin Andrea Gurres die Runde in seiner Altersklasse und unter den braunen Alpakas. SWR Isabella Hafner

Diege hat überzeugt in Sachen Auftreten, Körperbau und Qualität des Fells. Das wird bei Alpakas Flies genannt. Andrea und Markus Gurres freuen sich. Mit ihrem 24 Monate alten Diego sind sie aus der Nähe von Köln nach Ulm gekommen. Und nun siegt er prompt unter den Alpakas mit braunem Fell in seiner Altersklasse. Die Tränen stehen ihnen in den Augen.

"Wir sind hin und weg und total gerührt. Er ist auch per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, deshalb hängen da ganz viele Emotionen mit dran."

Herbert Ruch vom Verein "Alpaca Association", der die Alpaka-Show veranstaltet, lobt Diegos ruhiges Wesen. Da spüre man, dass die Züchterin und der Züchter eine gute Verbindung zum Tier hätten. Manch andere Alpakas dagegen sind hibbelig, wenn sie mit ihren Züchterinnen und Züchtern im Scheinwerferlicht ihre Runden gehen. Das eine dreht sich, das andere hopst kurz. Zig solcher Runden haben am Wochenende vor mehr als tausend Menschen stattgefunden.

Ulmer Messehalle: Dieses Alpaka braucht wohl keinen Durchblick. SWR Isabella Hafner

Doch für die Besucherinnen und Besucher ist es fast egal, wie gut sie waren. Die 160 Alpakas haben ihre Herzen eh erobert. Durch die Bank finden sie die Tiere "süß", "knuddelig" oder "witzig". Ein Mann aus Gerstetten (Landkreis Heidenheim) erzählt, dass er sich vor Kurzem auch zwei angeschafft hat. Doch sie seien noch etwas bockig. Er korrigiert sich: "schüchtern".

Eine Halle der Ulmer Messe hat sich am Wochenende in einen großen Stall verwandelt. Den Alpakas schien die Gesellschaft der vielen anderen zu gefallen. SWR Isabella Hafner

Tatsächlich gelten Alpakas als sehr friedvoll, werden sogar "Delfine der Weide" genannt. Die beiden Alpakas dieses Mannes aus Gerstetten sind einfach noch sehr jung. Wobei sie schon einen unbändigen Appetit haben - wie ganz Große. Das gefällt dem Mann sehr. Denn er hat einen großen Garten und braucht jetzt keinen Rasenmäher mehr.