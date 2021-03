Zwei junge Männer haben am Wochenende einem Jugendlichen das Leben gerettet, der in Senden im Kreis Neu-Ulm in einem Erdloch versunken war. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 16-Jährige stürzte am Freitagtagnachmittag in das Erdloch am Ufer des Illerkanals bei Senden. Das Erdloch entstand laut Polizei vermutlich durch Unterspülung der Böschung. Der 16-Jährige befand sich mit den Beinen teilweise unter Wasser und konnte sich aus der misslichen Lage nicht selbst befreien. Weil er bis zu den Schultern in dem Loch steckte, wurde lange Zeit niemand auf ihn aufmerksam. Erst nach mehreren Stunden hörten die zwei jungen Männer die Hilferufe des Jugendlichen und verständigen die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den kaum noch ansprechbaren, stark unterkühlten Jugendlichen retten. Der 16-Jährige verletzte sich nicht schwerwiegend und konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.