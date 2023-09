Am 12. September 1873 wurde auf dem Ulmer Weinhof eine Synagoge eingeweiht. Diese wurde später von den Nazis angezündet. Eine Ausstellung im Schwörhaus beleuchtet nun ihre Geschichte.

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ist vor 150 Jahren auf dem Ulmer Weinhof die erste neuzeitliche Synagoge eingeweiht worden. Damals ahnt niemand, dass das Gebäude schon wenige Jahrzehnte später von den Nazis in Brand gesteckt, dann abgerissen wird. Jetzt steht an fast derselben Stelle eine neue Synagoge. Eine Ausstellung im Gewölbesaal im Ulmer Schwörhaus beleuchtet diese wechselvolle Geschichte. Die Schau unter dem Titel: "150 Jahre Alte Synagoge in Ulm" ist am Dienstagabend eröffnet worden.

Alte Synagoge in Ulm - so war die Einweihung

Ein länglicher Bau mit Kuppeltürmen im orientalischen Stil - als die Alte Synagoge 1873 nach drei Jahren Bauzeit auf dem Ulmer Weinhof eingeweiht wird, ist das ein Großereignis. "Dies geschah unter sehr großer Teilnahme der Bevölkerung", erzählt Michael Wettengel, Leiter des Stadtarchivs Ulm im Haus der Stadtgeschichte.

Ein Redakteur einer Zeitung berichtet damals von der überaus großen Freude, die sich verbreitet, als das Gebäude seiner Bestimmung übergeben wird. "Es war auch die Zeit des Aufschwungs", so Wettengel. Zudem sei es damals nach 374 Jahren die erste Synagoge nach dem sogenannten Ausweisungsbeschluss gewesen - 1499 wurden die Juden aus Ulm ausgewiesen, erklärt Wettengel.

Am 12. und 13. September 1873 ist die (Alte) Synagoge Ulm eingeweiht worden. Sie wurde mit Kuppeltürmen im orientalischen Stil gebaut. Haus der Stadtgeschichte

Ulmer Synagoge - beliebtes Postkartenmotiv

Zwei Damen in langen Röcken stehen vor der Alten Synagoge, im Hintergrund sieht man den Turm des Ulmer Münsters. Damals ein beliebtes Motiv für Postkarten, die hier als Fotos in der Ausstellung zu sehen sind. Auf sechs hohen Informationstafeln wird die wechselvolle Geschichte der Synagoge dokumentiert, die in Ulm nicht die erste war. Denn es gab schon Jahrhunderte zuvor eine Synagoge auf dem sogenannten Judenhof in Ulm. "So genau wissen wir das nicht. Vielleicht waren es in Folge auch zwei Synagogen", so der Archivar.

Wie die Vergangenheit die Ulmer Synagoge einholt

1873 ist es nun die erste neuzeitliche Synagoge auf dem Ulmer Weinhof. Niemand ahnt, dass sie einige Jahrzehnte später - nämlich als die Nazis an die Macht kommen - angezündet und schließlich abgerissen wird. Nicht ein einziges Stück aus dem Innenleben der Synagoge kann gerettet werden, "denn sie wird komplett geplündert", weiß Wettengel.

Einweihung der Neuen Synagoge im Jahr 2012 (v.l.n.r.): Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik, Dieter Graumann (Zentralrat der Juden in Deutschland), Annette Schavan (damalige Bundesbildungsministerin, CDU), Landesrabbiner Netanel Wurmser, Winfried Kretschmann (Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Grüne) sowie ganz rechts Bundespräsident Joachim Gauck. IMAGO epd

Was die Ausstellung im Ulmer Schwörhaus zeigt

Material, wie Briefe oder Zeitungsausschnitte, deren Texte jetzt in der Ausstellung auf Tafeln zu lesen sind - für den Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik sind sie wertvolle Raritäten: "Sowohl für unsere Gemeinde, aber auch für die Ulmer Stadtgesellschaft, um zu zeigen, liebe Leute, wir sind nicht neu. Wir sind nicht erst seit gestern oder vorgestern da. Und wir sind auch nicht hier auf Basis des Holocaust, wir haben hier sehr, sehr, sehr tiefe Wurzeln."

Ausstellung gegen das Vergessen

Die Ausstellung lädt Besucherinnen und Besucher ein, noch einmal in die bewegende Geschichte der damaligen Synagoge einzutauchen. Sie informiert aber auch über das Leben der Jüdischen Gemeinde während dieser Zeit.

"Die Ausstellung zeigt auch, dass diese Sicherheit, dass wir denken, das geht mich nichts an, das ist jetzt alles Vergangenheit, dass dies nur eine scheinbare Sicherheit ist."

Für Michael Wettengel vom Stadtarchiv zeigt die Ausstellung auch, wie sehr jüdisches Leben in Ulm verankert war und ist: "Dass es immer wieder Verfolgungen und schlimmsten Dingen ausgesetzt war. Aber auch, dass diese Sicherheit, dass wir denken, das geht mich nichts an, das ist jetzt alles Vergangenheit, dass dies eine scheinbare Sicherheit ist." Dies habe die Geschichte leidvoll gezeigt.

Im Dezember 2012 bezog die Jüdische Gemeinde in Ulm die Neue Synagoge - 74 Jahre nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Damals wurde die Alte Synagoge von den Nazis angezündet und später abgerissen. IMAGO imagebroker

Einladung, am jüdischen Leben teilzuhaben

Für den Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik ist die Dokumentation zudem eine Einladung, am jüdischen Leben teilzuhaben. Schließlich befindet sich seit 2012 auf dem Ulmer Weinhof die Neue Synagoge - auch sie wurde, vor zwei Jahren, Opfer eines Brandanschlags. Umso wichtiger sei die Neue Synagoge am Ulmer Weinhof als Treffpunkt des Miteinanders geworden, so Trebnik.