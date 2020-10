per Mail teilen

In Aalen-Goldshöfe (Ostalbkreis) hat ein Anwohner beim Ausräumen eines Bienenstandes am Mittwoch Morgen 15 Kilogramm Sprengstoff gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stammt der Sprengstoff aus dem Jahr 1944 und wurde vermutlich zu Kriegszeiten dort versteckt. Spezialisten des Landeskriminalamts wurden verständigt und zerstörten die Sprengkörper bei einer kontrollierten Sprengung in einem nahegelegenen Steinbruch.