Ein Jugendlicher ist nach einem Badeunfall im Sonnenbachsee in Ellwangen-Pfahlheim (Ostalbkreis) gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich am Sonntag.

Der 15-Jährige starb drei Tage nach dem Badeunfall in Ellwangen-Pfahlheim, am Mittwochnachmittag. Wie die Polizei berichtete, war der Jugendliche mit Freunden beim Schwimmen. Sie hielten sich unweit des Sandstrandes im Wasser auf. Plötzlich sei der Jugendliche wohl an einer tieferen Stelle untergegangen.

Badegäste und Polizei suchten nach dem Jugendlichen

Der Teenager konnte offenbar nicht schwimmen. Badegäste und die herbeigerufene Polizei hätten sofort nach dem Jugendlichen gesucht. Er sei einige Zeit später gefunden und an Land gebracht worden. Zunächst habe der 15-Jährige auch reanimiert werden können. Nun sei er im Krankenhaus gestorben.