Am Mittwoch soll ihr 15-jähriger Freund versucht haben, sie zu erwürgen. In kritischem Zustand kam das Mädchen ins Krankenhaus. Dort ist die 15-Jährige nun laut Polizei gestorben.

Die 15-Jährige, deren gleichaltriger Freund am Mittwoch versucht haben soll, sie zu erwürgen, ist tot. Das hat das Polizeipräsidium Ulm dem SWR mitgeteilt. Sie sei am Montagvormittag gestorben. In einem Waldstück nahe dem Ulmer Stadtteil Wiblingen war das Mädchen am Mittwoch nach einer kurzen und intensiven Suche der Polizei aufgefunden und nach Erst-Hilfe-Maßnahmen in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor hatte ihr Freund und Tatverdächtiger einen Notruf bei der Polizei abgesetzt, in dem er kurz vor Mitternacht erklärte, seine Freundin umgebracht zu haben.

15-jähriger Tatverdächtiger seit Donnerstag in U-Haft

Auch der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe von der Polizei aufgefunden und festgenommen. Am Donnerstag wurde der Jugendliche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm beim Amtsgericht der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den Haftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen versuchten Totschlags.

Die Hintergründe der Tat sind immer noch unklar. Inzwischen wurde bekannt, dass es einen familiären Bezug zum Mord an einer Siebenjährigen an Ostern in Ulm-Wiblingen gibt. Der Täter von damals ist der Vater des jetzt tatverdächtigen 15-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Ulm wollte dies mit Hinweis auf den Jugendschutz nicht kommentieren.