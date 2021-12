per Mail teilen

Profisportler aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) spenden in diesem Jahr 13.000 Euro an talentierte Nachwuchsathleten und Sportvereine in der Stadt. Fußballtrainer Alexander Zorniger und der ehemalige Spieler des VfR Aalen, Andreas Hofmann, übergaben den Scheck vor Weihnachten der Gmünder Stadtspitze. Die Aktion der Profisportler um Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt gibt es seit vier Jahren.