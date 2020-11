per Mail teilen

Ein unbekannter Autofahrer hat in Gschwend (Ostalbkreis) am Donnerstagabend offenbar einen 13-jährigen Fahrradfahrer angefahren und verletzt. Offensichtlich geschah die Tat mit Absicht. Der Mann war nach Polizeiangaben mit seinem Auto auf eine Gruppe von vier Jugendlichen zugefahren. Die Teenager konnten ausweichen. Einen von ihnen nahm der Autofahrer dann aber ins Visier: Er verfolgte den 13-Jährigen, der mit seinem Fahrrad flüchtete, bis in einen Hinterhof hinein. Dort rammte der Autofahrer den Jungen. Der 13-Jährige stürzte vom Rad und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr davon. Hintergründe der Tat sind nicht bekannt. Die Polizei im Ostalbkreis sucht nach einem Dacia mit Göppinger Kennzeichen.