Mehr als 100.000 Menschen haben eine Online-Petition für den Erhalt der Kinderkliniken im Ostalbkreis unterschrieben. Das Interesse an dem Thema ist ungewöhnlich - und offenbar überregional.

Ungewöhlich viele Menschen haben einer Online-Petition mit der Überschrift "Rettet die Kinderkliniken im Ostalbkreis!" zugestimmt. Die mehr als 100.000 Unterschriften zeigen, dass das Thema nicht nur in Ostwürttemberg große Bedeutung hat.

Zwei Fachärzte hatten die Online-Petition auf den Weg gebracht. Sie sei eine Reaktion auf den Vorschlag, die beiden Kinderkliniken in Mutlangen und Aalen zusammenzulegen, schreiben sie.

Grüne ziehen Antrag auf Zusammenlegung der Kinderkliniken zurück

Die Kreistagsfraktion der Grünen hatte Ende November einen entsprechenden Antrag gestellt, unter anderem um das Defizit der Kreiskliniken zu verringern und weil nach Zeitungsberichten die Betten in beiden Kinderkliniken nicht ausgelastet sind. Die Diskussion kochte hoch, Eltern und Kinderärzte äußerten massive Kritik, die Online-Petition wurde ins Leben gerufen. Angesichts dessen zog die Partei den Antrag nun zurück.

Die Petition habe eine ungewöhnlich hohe Aufmerksamkeit erreicht, sagte der Betreiber der Online-Petitionsplattform change.org. Dies zeige, dass sich Menschen aus dem ganzen Land Sorgen um die Gesundheitsversorgung machen.

Reaktionen von Landrat und Gesundheitsminister

Ganz vom Tisch ist die Diskussion möglicherweise nicht: Mit der Neustrukturierung der Kliniken im Ostalbkreis werde auch ein gesamtes Medizinkonzept erarbeitet, schreibt Landrat Joachim Bläse (CDU) als Reaktion auf die Online-Petition. Dabei werde es auch um die klinische Versorgung von Kindern gehen. Allerdings werde man zuvor mit niedergelassenen Kinderärzten sprechen, damit sie ihre Bedenken und Anregungen einbringen können. Eine Entscheidung solle dann im ersten Halbjahr getroffen werden.

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat ebenfalls auf die Petition reagiert. Er geht nicht direkt auf die Situation vor Ort ein, sondern spricht sich allgemein für größere Kliniken und mehr Zusammenlegungen aus, um Qualität und Personal erhalten. Allerdings sollten Erreichbarkeit und flächendeckende Versorgung gewährleistet bleiben. Sollte eine Klinik schließen, solle es dennoch eine gute Versorgung vor Ort geben. Welche Strukturen letztlich geschaffen würden, sei aber nicht Sache des Landes, sondern der Krankenhäuser und Träger vor Ort.

Standort-Entscheidungen in den kommenden Monaten

Nicht nur die Zukunft der Kinderkliniken sorgt im Ostalbkreis seit Monaten für Diskussionen. Der Kreis will seine Krankenhauslandschaft insgesamt neu aufstellen. Zur Debatte stehen Neubauten bei Essingen oder Mögglingen - oder ein saniertes und erweitertes Ostalbklinikum in Aalen.

Der Fahrplan für die Neustrukturierung ist schon relativ konkret: Am 26. Februar wird der Verwaltungsrat der Kliniken eine Empfehlung für den Standort des sogenannten "Regionalversorgers", also dem Haupthaus der neuen Kliniken, abgeben. Die eigentliche Entscheidung fällt der Kreistag am 5. März.

Die weiteren Details, sprich: welche Standorte welche medizinischen Angebote machen, werden im Frühsommer festgelegt. Die Standorte Mutlangen und Ellwangen sollen für medizinische "Grundangebote" zuständig sein. In Bopfingen soll ein ambulantes Facharztzentrum entstehen.