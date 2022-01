100-Tage-Bilanz des Aalener OB Brütting: "Mir geht es richtig gut"

Hundert Tage - das ist traditionell die Schonzeit für neu ins Amt gekommene Politikerinnen und Politiker. Der neue Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting ist da schon drüber.

Denn Frederick Brütting (SPD) ist am heutigen Dienstag (11. Januar 2022) seit 104 Tagen im Amt und damit neues Aalener Stadtoberhaupt. Brütting scheint gut anzukommen, bei Bürgerinnen und Bürgern, wie eine SWR-Umfrage vermuten lässt: Er sei ein "sehr sympathischer Typ", der seine Sache "ganz gut" mache, an ihm sei "nichts auszusetzen", so einige der Stimmen.

Das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Es gehe im "richtig gut", so Frederick Brütting, der sich sehr froh über seine jetzige Tätigkeit zeigt.

"Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Und ich bin echt dankbar, dass die Bürgerinnen und Bürger mich in Aalen zum Oberbürgermeister gewählt haben.

Mit 71 Prozent der Wählerstimmen ist der SPD-Mann und frühere Heubacher Bürgermeister ins Aalener Rathaus eingezogen. Gut gepolstert sozusagen. Große Überraschungen hat Brütting in den ersten Amtswochen nach eigenem Bekunden nicht erlebt. Aalen war ihm nicht fremd, eines hat ihn trotzdem erstaunt und überrascht.

"Wie viel Power da ist, wie dynamisch die Wirtschaft ist, wie reich das Kulturleben, wie engagiert das Bürgertum und welche Bedeutung Aalen in der Region hat.

Das klingt nach Bilderbuchstart. Aber so ganz rund lief es für den 38-Jährigen nicht. Im diskussionsfreudigen Aalener Gemeinderat musste er schon die eine oder andere Niederlage kassieren: Der teure Steg zwischen Bahnhof und Stadtoval kommt. Und das Kombibad auch - trotz rund acht Millionen Euro Mehrkosten. Das nage nicht sehr an ihm, sagt er zumindest. Es gehöre zu kommunaler Demokratie, einmal gefasste Beschlüsse zu akzeptieren, meint er dazu. Die Stadt könne diese Projekte schultern. Andere Projekte stünden an, wichtigere - Schulrenovierungen beispielsweise und neue Kitas. Das wird Brütting und die Stadtverwaltung in diesem Jahr beschäftigen.

In sozialen Netzwerken erreicht der Aalener OB jüngere Leute

Der neue Mann im Aalener Rathaus wirkt schwungvoll und unermüdlich und strahlt gleichzeitig Ruhe aus. Die Menschen in Aalen wissen dies zu schätzen. Ein völlig neuer Stil sei im Rathaus eingekehrt, so drückt es ein jüngerer Mann aus. Vor allem dass der neue OB in sozialen Netzwerken unterwegs ist, imponiert ihm. "Er versucht dadurch, jüngere Menschen anzusprechen. Und das gelingt ihm sehr sehr gut." Präsenz in Facebook und Instagram binden für Frederick Brütting nicht nur Menschen ein, die mit Kommunalpolitik sonst kaum in Berührung kommen. Was ihm ebenso wichtig ist: Er bekommt auf diesem Weg auch direktere Rückmeldung zu Entscheidungen der Stadtverwaltung. Jüngstes Beispiel: Die beiden Mountainbike-Manager, die die Stadt eingestellt hat. Das wurde in den sozialen Medien sehr positiv aufgenommen, freut er sich.

Rathausbrunnen und Karussell - kleine Verbesserungen mit großer Wirkung

Es sind aber auch kleine Verbesserungen, die gut ankommen. Frederick Brütting hat sie gezielt angeregt. Er will zeigen, dass oft auch mit wenig Geld etwas erreicht werden kann. So sprudelt etwa der Rathausbrunnen wieder. Das beste Beispiel ist für den neuen OB aber das Karussell vor dem ehemaligen Spielzeug-Wanner. "Das verbinden viele Aalenerinnen und Aalener mit der Innenstadt, weil sie da in ihrer Kindheit Erfahrungen gesammelt haben." Die Stadtverwaltung hat Grundschulen und Kindergärten eingeladen, bei der Renovierung zu helfen. Die haben das auch gemacht, haben die Figuren bunt bemalt. Jetzt erstrahlt das alte Karussell wieder in neuem Glanz, freut sich Brütting: "Ein schönes Beispiel dafür, wie man mit Bürgerinnen und Bürgern einen Beitrag leisten kann, das die Stadt wieder schöner wird."