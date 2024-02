Im April 2023 gingen nachts etwa 100 Scheiben der Arbeitsagentur und des Jobcenters in Aalen zu Bruch - jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Ein Foto führte auf seine Spur.

Ein 39-jähriger Mann wird verdächtigt, im April 2023 am Jobcenter und an der Arbeitsagentur in Aalen immer wieder Scheiben eingeschlagen zu haben. Laut Polizei war der Mann in vier Nächten unterwegs und zerstörte um die 100 Scheiben. Warum er das tat, ist noch unklar.

Fotos bringen Polizei auf die Spur des Tatverdächtigen

Die Polizei kam dem Mann auf die Spur, weil es Fotos gab, die ihn bei einer der Taten zeigten. Zwei Ermittler des Polizeireviers Aalen erkannten den Mann am Dienstag im Aalener Stadtgebiet. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß, so ein Polizeisprecher.

Vier Nächte - 100 Scheiben zerstört

Der Mann soll allein bei der ersten Tat 50 Scheiben eingeschlagen haben. Es folgten bis Ende April drei weitere Angriffe. Der Schaden wird auf etwa 165.000 Euro geschätzt