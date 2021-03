Joseph Beuys wäre am 2. Mai 2021 100 Jahre alt geworden. Das Museum Ulm zeigt deswegen eine Ausstellung, die einen neuen Blick auf den Ausnahmekünstler zulässt, und auf seine Verbindung in den Süden.

Die Ausstellung trägt den Titel "Ein Woodstock der Ideen – Joseph Beuys, Achberg und der deutsche Süden". Eigentlich wollte das Museum Ulm sie schon im Januar eröffnen. Coronabedingt ist es erst jetzt soweit: Besucherinnen und Besucher dürfen zumindest mit Termin kommen.

Joseph Beuys auf der Sommertagung 1973 im Garten des Humboldt-Hauses Achberg Rainer Rappmann, VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Das Museum will nach Angaben von Leiterin Stefanie Dathe den für viele vielleicht rätselhaften Künstler, der sich selbst als Schamane inszeniert hat, als Menschen darstellen.

"Wir wollten ihn zeigen als jemanden, der sich gesellschaftspolitisch engagiert hat, der sich für die Fragen der Zeit in den 70er und 80er Jahren interessiert hat und der seine Kunst auch in den Dienst seines gesellschaftspolitischen Engagements gestellt hat." Stefanie Dathe, Leiterin Museum Ulm

So war Beuys in Achberg, als dort Anfang der 1970er Jahre das Internationale Kulturzentrum Achberg (INKA) gegründet wurde. Er sprach dort auf den Jahreskongressen zu großen gesellschaftspolitischen Themen. Beuys wollte, dass die Kunst den Menschen auch die Entwicklung der Gesellschaft bewusst macht - als kontinuierlichen, kreativen Prozess.

"Er hat ja den Begriff der sozialen Kunst, der sozialen Plastik geprägt. Also, dass etwas zwischen den Menschen passiert, ist ein plastischer Vorgang. (Er hat) auch das zwischenmenschliche oder gesellschaftliche Leben als künstlerischen Vorgang begriffen." Reiner Rapp, Achberger Joseph Beuys-Archiv

Damals vor Ort war der Autor, Verleger und Publizist Reiner Rappmann. Er war fasziniert von Beuys, seinem Begriff der "Sozialen Plastik", sammelte Poster, Wahlplakate, Flyer und Fotos, Ton- und Filmaufnahmen.

Joseph Beuys war bei der Gründung der Grünen Partei 1980 in Karlsruhe auch dabei und gestaltete im Wahlkampf Plakate SWR

Eine Auswahl dieser Sammlung zeigt nun die Ausstellung im Museum Ulm. Ton- und Filmaufnahmen sollen die Annäherung an diese Seite Joseph Beuys erleichtern, erklärt Leiterin Stefanie Dathe. Besucher und Besucherinnen sollen den Künstler kennenlernen, der jenseits der großen Werke existierte, der sich beispielsweise für die Grünen engagierte, Wahlplakate gestaltete und sogar als Kandidat antreten wollte.

Die vielfältige Verbindung Beuys in den Süden

Die besondere Verbindung in den Süden bildet dabei nicht nur das Kulturzentrum in Achberg. 1984 nahm Joseph Beuys an einer Podiumsdiskussion in der Ulmer Dreifaltigkeitskirche zum Thema „Was ist Geld“ teil – Ausschnitte der hitzigen Debatte sind in der Ausstellung zu hören. Und der Filz verbindet Joseph Beuys mit den Vereinigten Filzfabriken in Giengen an der Brenz, denn von dort bezog der Ausnahmekünstler das Material.

Die Ausstellung ist noch bis zum 4. Juli zu sehen. Das Museum Ulm hat außerdem ein digitales Begleitprogramm erarbeitet. Die Serie "Beuys 100 Jahre 100 Tage" ist auf den Social Media Kanälen des Museums zu sehen.

Anlässlich des 100. Geburtstags von Joseph Beuys (1921-1986) am 12. Mai widmen das Museum Ulm und die Kunsthalle Vogelmann Heilbronn dem Jahrhundertkünstler ein gemeinsames Ausstellungsprojekt. Dabei steht Joseph Beuys vornehmlich als politische Person im Fokus sowie seine besondere und spezielle Verbindung zum deutschen Südwesten. (Joseph Beuys: ohne die Rose tun wir's nicht, 1972, Farboffset auf Karton, mit handschriftlichem Text) Hrsg. Edition Staeck, Heidelberg, VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen So bezog Joseph Beuys den Filz für seine Objekte in Giengen an der Brenz. (Joseph Beuys Filzanzug, 1970, Filz, genäht; gestempelt, ca. 170 x 60 cm) Hrsg Galerie René Block, Berlin, VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen In Wangen im Allgäu wurde seine berühmte Honigpumpe für die „documtena 6“ in Kassel hergestellt. (Auf dem Bild ist Joseph Beuys während des Aufbaus der Honigpumpe 1977 in Kassel zu sehen) Archiv der Pumpenfabrik Wangen GmbH, mit freundlicher Unterstützung der Pumpenfabrik Wangen GmbH, VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Das vor 50 Jahren gegründete Internationale Kulturzentrum Achberg (INKA) war in den 70er- und 80er-Jahren ein wichtiges Zentrum des geistig-politischen Aufbruchs in Deutschland. Hier trat Joseph Beuys jährlich auf. (Joseph Beuys auf der Sommertagung 1973 im Garten des Humboldt-Hauses Achberg, Seminar Kunst im Wirtschaftsbereich) Seminar Kunst im Wirtschaftsbereich, Achberger Beuys-Archiv, Fotos Rainer Rappmann, VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Auch Joseph Beuys‘ Engagement bei den „Grünen“ steht für seine Verflechtungen zum süddeutschen Raum. Als die Partei „Die Grünen“ im Januar 1980 in Karlsruhe gegründet wurde, war der Künstler als Teilnehmer des Gründungsparteitages vor Ort. (Plakat Europawahl die Grünen, 1979, Idee Gestaltung Johannes Stüttgen unter Verwendung des Motivs Der Unbesiegbare von Joseph Beuys) Foto Oleg Kuchar, VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Als Ausdruck seiner Idee der Demokratisierung von Kunst schuf Beuys die sogenannten Multiples - preiswerte, in Serie hergestellte Werke, mit denen er seine Kunst einem größeren Publikum zugänglich machen wollte. (Joseph Beuys, Schlitten, 1969 - Filz, Gurte, Stablampe, Fett) Hrsg. Galerie Réne Block, Köln, Stiftung Sammlung Kurt Fried Museum Ulm VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Ausstellung nach dem Lockdown bis 6.6.2021: „Ein Woodstock der Ideen – Joseph Beuys, Achberg und der deutsche Süden” im Museum Ulm. (Joseph Beuys, sw-Fotografie, 1981) (c) Fotoarchiv Ruhrmuseum Essen, Foto Jürgen Leiendecker, VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen