Zum 100. Geburtstag Erinnerungen an Sophie Scholl in Baden-Württemberg

Sophie Scholl ist zusammen mit ihrem Bruder Hans das bekannteste Mitglied der Widerstandsgruppe die "Weiße Rose". Vor 100 Jahren wurde sie geboren. An vielen Orten in Baden-Württemberg wurde daran erinnert - etwa in ihrem Geburtsort Forchtenberg (Hohenlohekreis) oder in Ulm, wo sie aufgewachsen und zur Schule gegangen ist.