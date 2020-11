per Mail teilen

Im Naturschutzgebiet am Rosenstein bei Heubach (Ostalbkreis) müssen mehr als 100 Buchen sowie andere Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Wie die "Schwäbische Post" berichtet, soll zuvor ein Fledermausexperte das Gebiet begutachten. Deshalb können die Arbeiten erst Ende Dezember beziehungsweise im Januar beginnen. Viele Wanderwege am Rosenstein sind seit Monaten gesperrt. Schädlinge und Trockenheit haben die Bäume so stark geschädigt, dass sie umzukippen drohen oder Äste abbrechen. Neue Bäume sollen nicht gepflanzt werden, Buchen, Ahorn und Esche samen selbst aus.