Anonyme Zehn-Euro-Spende mit mysteriösem Brief in Ulmer Briefkästen

Im Ulmer Fischerviertel haben einige Anwohnerinnen und Anwohner eine anonyme Zehn-Euro-Spende in ihrem Briefkasten entdeckt. Auch ein kleiner Zettel lag dabei.

Mit den Geldscheinen wurde auch ein kleiner Brief eingeworfen. SWR

Dietmar Raschke ist einer von denen, die diese Woche einen Zehn-Euro-Schein im Ulmer Fischerviertel im Briefkasten finden. Daran klebt ein weißes Zettelchen. "Ich freue mich, wenn sich Menschen in meiner Umgebung freuen. Zehn Euro sind für einen anderen Menschen wichtiger als für mich", steht darauf.

Raschke regt die kleine geheime Botschaft zum Nachdenken an. Behalten wollte der Ulmer das Geld nicht. Samt Zettel hat er den Geldschein deshalb an einen Flaschensammler in der Ulmer Innenstadt weiterverschenkt. "Ich glaube, dass er das Geld eher braucht als ich", sagt er. Die Aktion findet er großartig. Es tue gut, etwas weiterzugeben.

Absender unbekannt

Auch Bernd Geserick hat diese Woche die anonyme Geldspende im Briefkasten gefunden. Zunächst hat er an Falschgeld und einen Scherz geglaubt. Wer hinter den Geldgeschenken steckt, ist völlig unklar. Kein Name, kein Stempel auf dem Zettel - eine anonyme Gabe also - mit der Aufforderung, das Geld weiterzugeben.

"Wenn es wirklich jemand ist, der jemanden unterstützen will, ist das bemerkenswert", sagt Geserick. Andererseits finde er solche anonyme Sachen dubios. Auch er hat die zehn Euro nicht behalten. Er hat sie an eine Schule weitergegeben. So gehen im Fischerviertel derzeit einige Scheine auf Wanderschaft.