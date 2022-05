Schulen nehmen tausende Geflüchtete aus der Ukraine auf

Die Zahl geflüchteter Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine ist auch an baden-württembergischen Schulen deutlich gestiegen. Allein in der vergangenen Woche wurden 4.600 ukrainische Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen der Kultusministerkonferenz hervor. Baden-Württemberg hat im Bundesländervergleich bisher mit die meisten geflüchteten Kinder und Jugendlichen aufgenommen: 14.175. Nur Bayern (17.678) und Nordrhein-Westfalen (14.700) meldeten noch mehr. Insgesamt wurden an Schulen in Deutschland fast 92.000 aufgenommen.