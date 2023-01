Viele FDP-Wählerinnen und Wähler fremdeln mit der Ampel-Koalition in Berlin - das sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke nach dem Dreikönigsteffen der Liberalen in Stuttgart dem SWR. Damit es eine Ampel-Koalition in Baden-Württemberg geben könne, müsse ein entscheidender Akteur seine Politik ändern, so Rülke.