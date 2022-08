Knapp eine Woche vor dem Achterbahn-Unfall im Legoland stürzte eine Frau in einem kleineren Freizeitpark in Rheinland-Pfalz aus einer Achterbahn - und starb. Zwei Unfälle in Freizeitparks im Südwesten binnen einer Woche - das mag bei manchen Besucherinnen und Besuchern für ein ungutes Gefühl sorgen. In den vergangenen Jahren ist in Parks oder auf dem Rummel aber vergleichsweise wenig passiert ist. mehr...