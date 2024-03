Nothilfe-Koordinator: Wie Hilfsorganisationen Ukraine-Flüchtlinge in BW unterstützen

Thomas Egelhaaf koordiniert die Ukraine-Hilfe in BW. Dem SWR berichtet er, dass die Organisationen zwar schnell unterstützen können. Dauerhaft brauche es aber eine Regelversorgung.

Baden-Württemberg hat angesichts des Zustroms von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine einen Nothilfe-Koordinator einberufen. Die Aufgabe übernahm erst kürzlich Thomas Egelhaaf. Als Landesbranddirektor ist er der oberste Feuerwehrmann des Landes. In seiner neuen Rolle soll Egelhaaf die Schnittstelle zwischen den Hilfskräften vor allem bei den Feuerwehren sein. So ist er dafür zuständig, Angebote und Nachfragen mit den zuständigen Stellen zu besprechen. Im Interview mit Christian Susanka aus der SWR Redaktion Landespolitik erzählt Egelhaaf von seinen Erfahrungen:

SWR: Herr Egelhaaf, wie geht es Ihnen vier Wochen nach Beginn des Kriegs in der Ukraine?

Thomas Egelhaaf: Da ist eine große Betroffenheit, die wir alle spüren, Menschen, die viel Leid erfahren müssen. Auf der anderen Seite eine ganz große Hoffnung auf eine hoffentlich baldige, friedliche Lösung.

Wie groß ist die Motivation bei den Hilfskräften in Baden-Württemberg?

Die Einsatzkräfte, die aktuell viel geleistet haben, sind alle sehr motiviert, die sehen tatsächlich die Not und damit die Notwendigkeit hier unmittelbar zu helfen. Bislang gab es keinen einzigen Stadt- oder Landkreis, wo wir keine Helfer gefunden hätten. Also eine sehr große Bereitschaft, die wir spüren und auch in anderen Krisen schon erlebt haben.

Was sind die Aufgaben, die Sie in Ihrer neuen Rolle als Nothilfe-Koordinator übernehmen?

Es geht ganz stark darum, logistische Aufgaben zu übernehmen - also den Transport von Waren und Gütern bis hin zum Transport von Personen. Neben dem Aufbau und der Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften unterstützen wir auch andere Hilfsorganisationen. Wie zum Beispiel gestern Abend: da haben wir die Verpflegung und Unterbringung eines Hilfskonvois aus Frankreich organisiert.

Wie sieht derzeit ein Arbeitstag von Ihnen mit dieser neuen Aufgabe aus?

Der Arbeitstag ist maßgeblich durch die Koordination geprägt. Es geht ja darum, dass die, die Hilfe suchen, auch Hilfe bekommen - zwar nicht passgenau, aber wir sind die Schnittstelle, die Koordinierungsstelle, die das vorhandene Angebot und die Nachfrage zusammenbringen. Konkret heißt das: sehr viele Telefonate und sehr viel Mail-Verkehr, und da bin ich natürlich auch auf meine Kolleginnen und Kollegen angewiesen, dass wir alles zeitnah beantworten. Wir können auch nicht alle Hilfsaktionen koordinieren, unsere Koordination ist vorwiegend für die Fälle, bei denen es Probleme und Schwierigkeiten gibt. Da geht es manchmal um Dolmetscher-Dienstleistungen, Sachspenden, das muss alles an die richtigen Stellen vermittelt werden, damit dann die Hilfe schnell ankommt.

Der Krieg und das Leid dauern jetzt schon vier Wochen, wie stark sind die Hilfsorganisationen in Baden-Württemberg gefordert?

Also wir haben derzeit in Baden-Württemberg in allen Hilfsorganisationen ausreichend Reserven, um Aufgaben, die momentan zu bewältigen sind - aber auch Aufgaben, die dazukommen werden - zu bewältigen. Trotzdem ist es so, dass Hilfsorganisationen darauf aus sind, sehr schnell und sehr pragmatisch Lösungen zu finden. Etwa wenn es darum geht, Unterkünfte und Versorgung für Geflüchtete möglichst schnell aufzubauen und einzurichten. Aber es ist nicht das Ziel, dass die Organisationen aus der Blaulicht-Familie diese Unterkünfte auch auf lange Sicht hin betreiben. Sondern hier muss das Ziel sein, dass die Strukturen, die wir auch in der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 erlebt hatten, dann durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit Partnerinnen und Partnern diese Dienstleistungen erbracht werden und hier ein dauerhafter und langfristiger Betrieb möglich ist. Die Blaulicht-Organisationen sind immer diejenigen, die ganz schnell helfen können - die kompensieren können, wenn es darum geht, möglicherweise überlastete Strukturen kurzfristig zu unterstützen. Aber Ziel ist es auch immer wieder, in die Regel-Organisation zu kommen und die Strukturen so zu festigen, dass sie dauerhaft betrieben werden können.

Wie verfolgen Sie die Berichterstattung aus der Ukraine?

Dort gibt es Feuerwehrleute, die zerstörte Hochhäuser löschen oder evakuieren, manche löschen mitten im Krieg. Ganz große Betroffenheit: Die Bilder, die uns hier erreichen, zeigen natürlich unter welch großem Einsatz die Kolleginnen und Kollegen dort arbeiten, welche enormen Leistungen den Einsatzkräften abverlangt werden und unter welch enormem Druck diese Arbeiten ausgeführt werden.

Was kann Baden-Württemberg Ihrer Meinung nach tun, um Not und Leid der vielen Menschen zu lindern?

Kleiderspenden sind in den vergangenen Wochen schon genügend eingegangen - nach unseren Informationen sind die Lager in Polen voll. Es ist auch immer mit sehr viel Aufwand verbunden, alles zu sortieren und zu trennen. Im Moment werden sehr konkrete Sachleistungen und natürlich Geldspenden gebraucht.

Herr Egelhaaf, vielen Dank für das Gespräch.