Der Krieg in der Ukraine wird massive Auswirkungen auf Baden-Württemberg haben. Davon geht Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aus. Wegen des Ukraine-Kriegs müssten sich die Menschen darauf vorbereiten, dass das Leben in jeder Hinsicht nicht mehr so sein werde wie vorher, sagte er am Dienstag in Stuttgart.

Sendung am Di. , 22.3.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW