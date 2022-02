Die Menschen in Teilen der Ukraine leben seit acht Jahren in Kriegsgefahr, oft fehlt es am Nötigsten. Wolfgang Ponto und sein Hilfsverein "Hope" (Hoffnung) in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) sammeln und bringen immer wieder Spenden in die Ukraine, um vor allem kranke Kinder zu unterstützen. Sie hoffen, dass es keinen Krieg dort gibt, damit sie ihre Arbeit fortsetzen können.