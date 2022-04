Ukraine-Krieg: Baden-Württemberg stellt aktuelle Flüchtlingszahlen vor

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Baden-Württemberg an. Doch wie hoch sind die Zahlen konkret und wie ist die Auslastung?

Mehrere Zehntausend Menschen sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine nach Baden-Württemberg geflüchtet. Am Dienstag (12 Uhr) wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) über die aktuellen Zahlen und die Auslastung - etwa in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes - informieren.

Bereits 80.000 Flüchtlinge angekommen

Mit Stand vom vergangenen Freitag wurden seit Beginn des Krieges etwa 80.000 Flüchtlinge erfasst, wie ein Sprecher des Migrationsministeriums am Montag sagte. Etwa 50 Prozent der Flüchtlinge seien Frauen, 40 Prozent Minderjährige. Das gehe aus den Rückmeldungen der Kommunen in Baden-Württemberg hervor, so der Sprecher.

Die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge beschäftigt die Landesregierung und die Kommunen - ob beim Schulunterricht oder bei der Unterbringung der Menschen. Unter anderem versuchen Städte und Gemeinden, Wohnungen für die Flüchtlinge zu finden.

"Psychologische Betreuung wichtig"

Auch eine psychologische Betreuung wird benötigt. Organisationen wie die freie Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg betonten bereits, wie wichtig solche Angebote seien. Die Geflüchteten müssten einerseits verarbeiten, was sie erlebt haben, sie bräuchten aber auch ein Gefühl der Sicherheit und Unterstützung - etwa bei Behördengängen.

In Baden-Württemberg unterstützen zudem die rund 1.200 Intergrationsmanager und -managerinnen die Geflüchteten. Sie kümmern sich zum Beispiel um Angebote zum Deutschlernen, zur beruflichen Qualifizierung und zur Integration in den Arbeitsmarkt. Umgekehrt habe sich bundesweit bereits hunderte Lehrkräfte aus der Ukraine an deutschen Schulen beworben - darunter etwa 280 in Baden-Württemberg.