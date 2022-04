Bund beteiligt sich an Kosten für Ukraine-Flüchtlinge: BW äußert Zweifel

per Mail teilen

Der Bund beteiligt sich an den Kosten für die Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Die Landesregierung von Baden-Württemberg ist zufrieden - fragt aber, ob das reicht.

Das Land Baden-Württemberg begrüßt die Zusagen des Bundes zur Kostenverteilung bei der Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilte mit: "Es ist erst mal ein gutes Signal, dass sich der Bund zu seiner finanziellen Mitverantwortung für die Kosten bekannt hat."

Kretschmann: Einigung zwischen Bund und Ländern nur "vorläufig"

Allerdings gebe es noch viele Unsicherheiten. "Niemand kann heute sagen, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine noch kommen und wie lange sie bleiben." Die am Donnerstag gefundene Vereinbarung von Bund und Ländern könne nur vorläufig sein und werde im Herbst überprüft.

Bund-Länder-Beschluss: Kriegsflüchtlinge wie anerkannte Asylbewerber

Bund und Länder hatten sich am späten Donnerstagabend nach zähen Verhandlungen auf eine Verteilung der Kosten für die Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus Ukraine geeinigt. Sie sollen demnach wie anerkannte Asylbewerber finanziell unterstützt werden. Das bedeutet, dass sie die gleichen Leistungen wie Hartz-IV-Empfänger erhalten sollen.

Der Bund wird darüber hinaus die Kommunen bei den Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge im laufenden Jahr mit 500 Millionen Euro unterstützen, die Länder sollen für bereits entstandene Kosten vom Bund ebenfalls 500 Millionen Euro bekommen. An Kosten für die Integration in Kitas oder Schulen will sich der Bund mit einem Betrag von einer Milliarde Euro beteiligen. Nicht durchsetzen konnten die Länder, dass der Bund die Kosten für die Unterkunft zu 100 Prozent übernimmt.

Finanzminister Bayaz: Stärkeres Engagement gewünscht

Das Finanzministerium von Baden-Württemberg reagierte zurückhaltend auf den Bund-Länder-Kompromiss. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) teilte mit, angesichts der großen Herausforderungen bei Unterkunft, schulischer Betreuung und Integration habe man sich ein stärkeres Engagement des Bundes gewünscht. Je nach Entwicklung der Flüchtlingszahlen werde man im Herbst neue Gespräche führen müssen.

Die Reaktion des BW-Städtetags - der Vertreterorganisation von Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg - fällt ebenfalls verhalten aus. Es müsse sich erst zeigen, ob durch die neuen Vereinbarungen mit dem Bund die Versorgung der Geflüchteten wirklich besser abgesichert sei. Die Zusammenarbeit mit dem Land habe bisher gut funktioniert. Der verabredete Übergang zur Grundsicherung für die Flüchtlinge sei aus Sicht der baden-württembergischen Kommunen nicht zwangsläufig eine Verbesserung, "zumal damit ein Systemwechsel mitten in der Krise verbunden ist, der auch zusätzliche Bürokratie auslöst", so Steffan Jäger, der Präsident des Städtetags.

Bund, Länder, Kommunen: Kretschmann fordert "Verantwortungsgemeinschaft"

Ministerpräsident Kretschmann nannte es einen wichtigen Baustein, dass der Bund sich dauerhaft an den Kosten für Versorgung und Integration von allen Flüchtlingen rückwirkend zum 1. Januar 2022 beteiligen werde. Gleichzeitig drängte er aber darauf, auch längerfristig eng bei der Verteilung der Kosten zusammenzuarbeiten. "Wir brauchen langfristig einen engen Schulterschluss in der Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen." Deshalb habe Baden-Württemberg den Kommunen früh zugesagt, die Sozialleistungen für privat untergebrachte Kriegsflüchtlingen zu tragen.

Baden-Württembergs Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) sprach am Freitag über eine weitere Idee zur Hilfe für Geflüchtete im Land. Razavi sagte der "Rhein-Neckar-Zeitung", sie wolle private Vermieterinnen und Vermieter, die Geflüchteten aus der Ukraine Wohnraum vermieteten, mit einer Ausgleichszahlung unterstützen. "Mir schwebt vor, dass wir diesen Menschen einen kleinen Ausgleich für die Differenz zahlen zwischen dem, was eine ukrainische Familie an Miete zahlen kann, und dem, was normalerweise verlangt werden kann." Darin sieht Razavi auch eine Chance, aktuell nicht vermietete Einliegerwohnungen wieder langfristig auf den Mietmarkt zu bringen.

Geflüchtete erster und zweiter Klasse?

Eine Frage, die sich die politisch Verantwortlichen gefallen lassen müssen, ist, ob man mit den beschlossenen Maßnahmen eine Ungleichbehandlung von Geflüchteten vornehme. Franziska Giffey (SPD), Erste Bürgermeisterin von Berlin, sagte nach den Bund-Länder-Beschlüssen, man habe aus der Vergangenheit gelernt und werde Geflüchteten nun von vornherein die Möglichkeit geben, an Integrationsmaßnahmen und am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Geflüchtete erster und zweiter Klasse sieht Giffey nicht, Ukrainerinnen und Ukrainer bekämen denselben Status wie anerkannte Asylbewerberinnen und Asylbewerber - und die würden auch Hartz-IV-Leistungen erhalten. Allerdings: Viele Geflüchtete aus anderen Ländern werden über Jahre hinweg geduldet, ohne dass sie einen Asylstatus erhalten - bei manchen passiert das nie.