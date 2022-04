Bildungsverband: Aus der Ukraine geflüchtete Kinder sollen an Schulen nicht isoliert werden

Bei einem Schulbesuch will BW-Kultusministerin Schopper sehen, wie aus der Ukraine geflüchtete Kinder dort integriert werden. Ein Bildungsverband fordert, diese Kinder nicht zu isolieren.

Der Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg (VBE), hat davor gewarnt, die geflüchteten Kinder aus der Ukraine in den Schulen zu isolieren. Stattdessen sollten sie so schnell wie möglich mit den anderen Kindern Kontakt haben, sagte Verbandssprecher Michael Gomolzig. Kultusministerin Theresia Schopper (Grüne) will am Vormittag eine Stuttgarter Schule besuchen, um selbst zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler dort integriert werden.

Aufgrund der Flüchtlingsbewegung in Folge des Krieges in der Ukraine stehen die Schulen in Baden-Württemberg vor großen Aufgaben. Laut Kultusministerium werden bereits Tausende geflüchtete Kinder in rund 2.000 Vorbereitungsklassen unterrichtet, damit sie schnell Deutsch lernen und in Regelklassen wechseln können.

Kretschmann: Vorbereitungsklassen weiter aufstocken

Vor wenigen Tagen hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Landtag angekündigt, die Vorbereitungsklassen an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen aufstocken zu wollen, um den Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine so gut wie möglich gerecht zu werden.

Mehr als 50.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in BW

Nach Schätzungen des Justizministeriums vom 4. April haben in Baden-Württemberg bislang mehr als 50.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Zuflucht gesucht. Da die Menschen aus der Ukraine allerdings ohne Visum einreisen können, dürfte die tatsächliche Zahl viel höher sein. Viele sind bisher privat bei Freunden oder Verwandten untergekommen.

In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar etwas mehr als 12.000 Geflüchtete aus dem umkämpften Land angekommen, wie es weiter hieß. Untergebracht seien dort derzeit knapp 7.600 Menschen, davon mehr als 3.800 Menschen aus der Ukraine. Am Vormittag besucht Baden-Württembergs Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) die neue Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete aus der Ukraine in Sindelfingen (Kreis Böblingen).