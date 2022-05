Scholz reist vorerst nicht in die Ukraine - Kretschmann hat Verständnis

per Mail teilen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Verständnis für die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angedeutet, vorerst nicht die Ukraine zu besuchen. Die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) durch die Regierung der Ukraine Mitte April bringe Scholz in eine schwierige Situation. "Das muss man einfach anerkennen", so der Ministerpräsident. Ohne die Schwierigkeiten wäre der Bundeskanzler schon längst dort gewesen. Scholz hatte am Montagabend im ZDF gesagt, die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier durch die Ukraine stehe seiner Reise im Weg. Steinmeier hatte Mitte April eigentlich zusammen mit den Staatschefs von Polen, Lettland, Estland und Litauen nach Kiew fahren wollen, erhielt aber kurzfristig eine Absage.