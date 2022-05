In der Stuttgarter Innenstadt werden am Freitagabend 23 neue Überwachungskameras in Betrieb genommen. Eingeschaltet sind die Kameras künftig in den Nächten auf Samstag und Sonntag sowie auf Feiertage zwischen 20 und 6 Uhr. Grund für die Installationen sind die Geschehnisse in der sogenannten Krawallnacht im Jahr 2020.

