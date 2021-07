Mehrere Menschen sind nach Unwettern im Westen Deutschlands tödlich verunglückt. Auch in Baden-Württemberg wird die Hochwasserlage angespannter, sie ist aber bei weitem nicht so dramatisch.

Nach Unwettern im Westen Deutschlands sind in den vergangenen Tagen mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz waren besonders betroffen. Auch in einigen Gebieten Baden-Württembergs könnte die Situation noch einmal schwierig werden. So warnt etwa die Vorhersagezentrale für Hochwasser auch bei uns im Land vor steigenden Wasserständen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Donnerstag außerdem eine Warnung vor starken Gewittern in den Regierungsbezirken Tübingen und Freiburg heraus. Der Rhein-Pegelstand stieg am Morgen auf 8,4 Meter, wie ein Sprecher der Vorhersagezentrale für Hochwasser mitteilte. Die Schifffahrt bei Karlsruhe wurde bereits am Dienstagabend eingestellt, nachdem die Marke von 7,5 überschritten wurde. Der Wasserstand werde am Donnerstag etwas fallen und am Freitag stärker steigen, sagte der Sprecher. Am Freitag könnte ein Wert um die 8,7 Meter erreicht werden.

Mehrtägiger, extrem ergiebiger #Dauerregen führt zu schweren #Hochwasser in NRW und RLP, Topwerte: Lüdenscheid 114,4mm/24(19,9mm/1h); Aachen-Orsbach 98,7mm/24h (16,0mm/1h); erneut hohe #Wiederkehrzeiten; Karte mit Auswertung für Dauerstufe 2 Tage, Regenmenge aus Radarmessungen !B https://t.co/zfP0JT1skj

Vorhersage: Wasserpegel am Bodensee wird steigen

Auch der Wasserstand am Bodensee werde in den kommenden Tagen zulegen und wohl den Stand von 4,80 Meter überschreiten, sicher sei diese Prognose aber nicht. Die DWD-Meteorologen rechnen bis Samstag in Baden-Württemberg mit teils kräftigem Dauerregen. Auch für Donnerstag gingen sie von Schauern, Gewittern, Hagel und unwetterartigem Starkregen vor allem in der Südhälfte aus.

Warnung vor Gewitter in Karlsruhe und Freiburg

Für die Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg hat der Deutsche Wetterdienst für Freitagmorgen starke Gewitter angekündigt. Demnach kann es örtlich zu Blitzeinschlägen kommen. Vereinzelt können auch Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden, wie es in einer Mitteilung des Wetterdienstes hieß. Anwohner werden darauf hingewiesen, besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel und sonstige Gegenstände zu achten. Außerdem seien während des Platzregens kurzzeitige Verkehrsbehinderungen möglich.

Überschwemmte Keller in Wangen im Allgäu

Starkregen führte am Abend in Baden-Württemberg zu kleineren Überschwemmungen, so etwa auch in Wangen im Allgäu (Kreis Ravewnsburg). Einem Polizeisprecher zufolge liefen am Donnerstagabend einige Keller voll. Straßen wurden überschwemmt. Jedoch habe der Regen nachgelassen, so dass sich Lage zunächst wieder entspannen dürfte, sagte der Sprecher.

Malteser aus BW helfen in Rheinland-Pfalz

Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes aus Baden-Württemberg unterstützen derweil die Rettungskräfte im besonders schwer vom Hochwasser und Überschwemmungen betroffenen Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Im Auftrag des baden-württembergischen Innenministeriums machten sich die Malteser am Donnerstag mit elf Krankentransportfahrzeugen auf den Weg in das Katastrophengebiet, wie es in einer Mitteilung des Hilfsdienstes hieß. Die Helfer greifen demnach den Rettungskräften bei der Evakuierung von Krankenhäusern und Pflege- und Altenheimen unter die Arme. Auch der Katastrophenschutzzug "Hochwasser" des Landkreises Calw wird zum Beispiel nach Rheinland-Pfalz entsandt um dort zu helfen.

Bundesamt unterstützt Hochwasserregionen mit Satellitenbildern

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unterstützt ebenfalls die von Hochwasser und Unwetter betroffenen Regionen unter anderem mit Satellitenbildern. "Auf Anfrage der Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen hat das BBK den Copernicus Dienst für Katastrophen- und Krisenmanagement ausgelöst", sagte Vizepräsident Thomas Herzog dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag). Copernicus ist das europäische Erdbeobachtungsprogramm. "Erste Satellitenbilder aus den vom Unwetter betroffenen Gebieten werden seit heute Morgen aufgenommen. Diese Bilder werden, sobald verfügbar, den Beteiligten im Krisenmanagement zur Verfügung gestellt", sagte Herzog.

Land sieht sich gut gerüstet

Mit Blick auf mögliche Unwetter und damit einhergehende Notlagen sieht sich die Landesregierung in Baden-Württemberg gut gerüstet. Wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte, stehen im Land etwa 112.000 Kräfte der Feuerwehr bereit. Auch Kräfte des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes seien an Planungen für mögliche Noteinsätze beteiligt.

"Baden-Württemberg hat sich auf extreme Unwetterereignisse gut vorbereitet und stellt Mannschaft und Gerät selbstverständlich auch anderen Ländern im Ernstfall zur Verfügung."

Umweltministerin sieht die Kommunen in der Pflicht

Während Minister anderer Länder und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) finanzielle Unterstützung für die von Hochwasser betroffenen Regionen ankündigen, sieht die baden-württembergische Umweltministerin, Thekla Walker (Grüne), die Kommunen in der Pflicht, für mehr Schutz zu sorgen. Die Landesregierung habe nach der Flutkatastrophe von Braunsbach millionenschwere Förderprogramme zum Starkwasser-Regenmanagement aufgestellt, die allerdings "noch viel mehr Kommunen in Angriff nehmen müssen", sagte sie am Donnerstagbend im SWR-Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg". Das Land habe sich gut aufgestellt, so Walker.