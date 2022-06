Platz eins für den Artenschutz: Über 240 Kirchen in BW ausgezeichnet

Überall in Baden-Württemberg wird am Pfingstwochenende in Kirchen und Gemeindegebäuden gefeiert. Diese Orte sind jedoch gleichzeitig Unterschlupf und Brutplatz für viele gebäudebewohnenden Tierarten. Darauf konzentriert sich die Aktion "Lebensraum Kirchturm" des Naturschutzbundes (NABU). "Wir zeichnen Kirchen aus, die Falken, Mauersegler, Mehlschwalben, Schleiereulen, Dohlen oder auch Fledermäuse unterstützen und ihren Turm und Dachstuhl für sie öffnen. So erhalten oder schaffen die Gemeinden dringend benötigten Wohn- und Lebensraum für diese teilweise vom Aussterben bedrohten Arten", erklärt Stefan Bosch, Fachbeauftragter für Ornithologie des NABU Baden-Württemberg. Nach 15 Jahren ist die Bilanz eindeutig: Baden-Württembergs Kirchen belegen im bundesweiten Vergleich ganz klar den ersten Platz: 242 der deutschlandweit rund 1.100 Auszeichnungen zieren baden-württembergische Gotteshäuser.