Er frisierte schon Bundeskanzlerin Angela Merkel und Schauspiel-Legende Marlene Dietrich. Nun ist der in Waiblingen geborene Friseur Udo Walz verstorben.

Starfriseur Udo Walz ist tot. Der gebürtige Waiblinger (Rems-Murr-Kreis) ist am Freitag im Alter von 76 Jahren in Berlin verstorben. Das bestätigte sein Ehemann Carsten Thamm-Walz der "Bild"-Zeitung. "Udo ist friedlich um zwölf Uhr eingeschlafen", sagte Thamm-Walz. Vor zwei Wochen habe Walz einen Diabetesschock erlitten und sei danach ins Koma gefallen.

Von Waiblingen nach Berlin

Walz galt als einer der bekanntesten Friseure in Deutschland. Zu seinen Kunden zählte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), er frisierte auch zahlreiche Filmstars wie Romy Schneider oder Marlene Dietrich. Walz war Inhaber von fünf Frisiersalons, von denen der erste in den 80er Jahren am Berliner Kurfürstendamm eröffnete. Bis zuletzt arbeitete Walz in seinem Berliner Salon.

Er hatte über Berlin hinaus Prominenten-Status und war durch viele Medienauftritte bekannt, auch wenn er den Begriff "Promi-Friseur" nicht mochte. Walz spielte auch in Fernsehserien und Doku-Soaps mit, machte Werbung für ein Diätmittel, moderierte eine Talkshow und veröffentlichte Bücher.

Angefangen hat seine Karriere in Baden-Württemberg. Am 28. Juli 1944 kam er in Waiblingen zur Welt. Schon mit 14 Jahren stieg er ins Berufsleben ein - zunächst als Praktikant bei einem Stuttgarter Friseur. Später führte ihn sein Weg in die Schweiz nach Zürich und St. Moritz. Anschließend zog es ihn nach Berlin, wo er bis zu seinem Tod seinen Lebensmittelpunkt hatte.

Kein Gemecker, kein Small-Talk

Auf seine Karriere angesprochen bereute Walz nichts: "Es ist alles perfekt. Das müsste alles so wieder kommen, wenn ich einen Wunsch hätte." Small-Talk mochte er nicht: "Bei mir quatscht niemand. Die Leute wissen, dass ich mich nicht unterhalte, und dass mich der Pudel von Frau Maier, und was der zum Mittagessen kriegt, nicht interessiert."

Seine Mitarbeiter wies er an, die Kunden bloß nicht zu fragen, woher sie kommen oder was sie beruflich machen: "Ist nicht erlaubt." Wenn, dann sollte die Kundschaft das Gespräch anfangen. Gemecker mochte Walz nicht. "Ich ruhe in mir selber", sagte er vor Jahren einmal. "Ich habe ein schönes Leben. Ich habe ein schönes Zuhause, ich habe zwei Hunde, ich habe einen tollen Partner." Walz war seit 2008 mit seinem Lebensgefährten verheiratet.