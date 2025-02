Kinder und Jugendliche haben bei der Bundestagswahl 2025 keine Stimme, ihre Themen kommen im Wahlkampf nicht vor. Die U18 Kinder- und Jugendwahl soll das ändern.

Seit Freitag, 7. Februar, können Kinder und Jugendliche bei der U18-Bundestagswahl ihre Stimmen abgeben und sich für die Themen einsetzen, die sich beschäftigen. Eine Woche lang, bis zum 14. Februar, können alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ihre Interessen zeigen und ihre Stimmen abgeben. Auch in Baden-Württemberg gibt es mehrere Einrichtungen, die bei der Aktion mitmachen.

Die U18-Wahl findet immer neun Tage vor einer Bundestagswahl, einer Europawahl oder einer Landtagswahl statt. Das Deutsche Kinderhilfswerk und der Bundesjugendring haben die Kinder- und Jugendwahl 1996 ins Leben gerufen.

Mitmachen können alle unter 18, die sich in Deutschland aufhalten. Im Vorfeld der Aktion werden verschiedene Aktionen der politischen Bildung veranstaltet, die von der Motivation der Kinder und der lokalen Fördermöglichkeiten abhängen. Jedes angemeldete Wahllokal stellt Räume, Wahlurnen, Stimmzettel und Wahlkabinen für die Kinder und Jugendliche bereit.

Die Einrichtungen, die bei der Wahl mitmachen möchten, müssen sich vorab online registrieren. U18-Wahllokale können überall dort eingerichtet werden, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten: in Schulen, Jugendzentren, Bibliotheken oder Vereinen. Voraussetzung ist, dass diese Materialien zur politischen Bildung anbieten müssen. Eine Woche lang können Kinder und Jugendliche ihre Stimme dann in den Lokalen abgeben.

Nach der Schließung der Wahllokale am 14. Februar werden die Stimmen öffentlich ausgezählt, online erfasst und veröffentlicht. Die Ergebnisse der Wahl sind jedoch nur für Wahlkreise mit drei Wahllokalen einsehbar.

Die U18-Wahl soll leicht zugänglich für alle Kinder und Jugendliche sein. Bei der U18-Wahl sollen Kinder und Jugendliche etwas erfahren über Parteien, Politiker und Politikerinnen oder deren inhaltliche Schwerpunkte. Hierfür stellen die Koordinierungsstellen auf regionaler-, Landes- und Bundesebene Material zu den Parteiinhalten, Methodenvorschläge und Informationen zur öffentlichen Arbeit bereit. Laut Organisatoren soll die U18-Wahl zudem im Optimalfall Politikerinnen und Politikern einen Anlass zum Umgang mit jungen Themen geben.

Der Wahlzettel unterscheidet sich, wie bei der Bundestagswahl, von Bundesland zu Bundesland. In Baden-Württemberg stehen auf dem Wahlzettel die 16 Parteien, die auch bei der Bundestagswahl antreten.

Ein Stimmzettel für die U18-Wahl in Baden-Württemberg SWR Screenshot/U18.org

In Baden-Württemberg wird die U18-Wahl vom Landesjugendring organisiert: Insgesamt kann man in BW bei der U18-Wahl in 1.800 Einrichtungen wählen. Hier können Kinder und Jugendliche in BW wählen: