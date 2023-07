Polizei-Affäre: Scharfe Kritik an Beförderung von Andreas R. im U-Ausschuss

Hans Matheis, heute Vize-Polizeipräsident in Karlsruhe, war seinerzeit einer der Bewerber auf den Posten des Vizepräsidenten des Landeskriminalamts von Baden-Württemberg. Trotz bester Bewertungen habe er damals den Kürzeren gegen den schlechter bewerteten Konkurrenten Andreas R. gezogen. Dieser wurde später sogar höchstrangiger Polizeibeamter im Land und steht heute wegen Vorwürfen der sexuellen Nötigung und des Machtmissbrauchs vor Gericht. Matheis sagte am Montag im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Polizei-Affäre, die Beförderung von R. an seiner statt sei Missbrauch seiner Loyalität gewesen. Ebenfalls im U-Ausschuss wehrte sich am Montag der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Gehring gegen die Vorwürfe der Herabwürdigung von Zeugen. Er habe den ehemaligen LKA-Chef Ralf Michelfelder nie diskreditiert, sagte Gehring am Montag vor dem Ausschuss. Michelfelder hingegen wiederholte seine Vorwürfe und übte ein weiteres Mal scharfe Kritik an Andreas R. und dessen Arbeit als sein Vize im LKA.