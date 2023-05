Polizei startet Hinweisportal für Auseinandersetzungen nach Türkei-Wahl

Autokorsos nach der Türkei-Wahl sind in BW nicht immer friedlich geblieben. Die Polizei hat daher ein Hinweisportal für die Auseinandersetzungen in Stuttgart an den Start gebracht.

Mit einem Internetportal sucht die Polizei seit Mittwoch Hinweise zu den Auseinandersetzungen in der Stuttgarter Innenstadt nach den Wahlen in der Türkei. Am Sonntagabend hatte es nach Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses Autokorsos gegeben, wie die Polizei mitteilte. Es sei immer wieder zu teils auch körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern des Korsos und anderen Personengruppen gekommen.

Dabei wurde ein Autofahrer durch einen Messerstich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch zwei weitere Männer hätten Stichverletzungen erlitten, einer davon zunächst lebensgefährliche. Zudem seien mehrmals Fahrzeuge mit Flaschen und Steinen beworfen worden.

Fotos und Videos können Polizei gesendet werden

In dem neuen Portal können Zeuginnen und Zeugen Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Wahrnehmungen abgeben. Ebenfalls können Fotos und Videos an die Polizei gesendet werden, hieß es. Auch in weiteren baden-württembergischen Städten war es am Sonntagabend zu Autokorsos und vereinzelten Auseinandersetzungen gekommen.