Einkaufen, im Café sitzen, ins Kino gehen, aber nur mit negativem Corona-Schnelltest. Tübingen hat vom Land die Genehmigung für dieses Öffnungskonzept - viele andere Kommunen wollen das jetzt auch.

Besucherinnen und Besucher dieses Biergartens genießen ein Privileg, das derzeit in Baden-Württemberg nur die Stadt Tübingen bietet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Der Einzelhandel dicht, die Innenstädte verwaist, Cafés und Kneipen verrammelt, nur nicht in Tübingen. Seit dem 16. März darf die Universitätsstadt mit Genehmigung der Landesregierung für alle öffnen, die einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen können. Das wollen wir auch, heißt es nun in vielen Rathäusern in Baden-Württemberg. Gemeindetagspräsident Steffen Jäger sagte der Deutschen Presseagentur: "Allein in den letzten drei Tagen hat sich eine dreistellige Zahl an Städten und Gemeinden bei mir gemeldet, die solche Modelle umsetzen wollen. Dem Sozialministerium liegen zahlreiche Anträge nach dem Vorbild von Tübingen vor. Ein Ministeriumssprecher sagte dem SWR, man sei dabei, eine Liste von all diesen Kommunen zu erstellen, voraussichtlich am Donnerstag würden Einzelheiten bekannt gegeben.

Ravensburg wirbt auf seiner Homepage für sein Modellkonzept Pressestelle Stadt Ravensburg/Felix Kästle

Ravensburg möchte Modellstadt werden

Eine der Antragstellerinnen ist die Stadt Ravensburg, man verfüge "über ein leistungsfähiges und professionelles Schnelltestkonzept", heißt es auf der Homepage und: "Ravensburg möchte der wegen Corona geschlossenen Gastronomie eine Perspektive geben." So geht es bei dem Ravensburger Vorschlag zunächst auch nur um Restaurants, Cafés und Kneipen. Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) sieht seine Pläne aber auch als Musterkonzept für andere Städte sowie für Kultur, Sport und Handel: "Mir geht es vor allem darum, der schwer gebeutelten Gastronomie auf die Beine zu helfen. Sie trifft der Lockdown hart. Und wenn wir im Weiteren noch mehr Bereiche mit diesem Konzept sicher öffnen können, umso besser."

Weitere Kommunen treffen Vorbereitungen

In fünf Kommunen im Ortenau-Kreis, in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und im Alb-Donau-Kreis laufen ebenfalls Vorbereitungen für Öffnungen nach dem Tübinger Konzept. Dabei geht es vor allem darum, genügend Testkapazitäten zu schaffen. Auch Calw, Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Singen, Ludwigsburg und Böblingen haben sich offiziell beim Land beworben. Eine Genehmigung hat bisher allerdings nur Tübingen. Das Projekt dort läuft bis Ostermontag, begleitet wird es vom Uniklinikum. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt nach Aussage einer Sprecherin auch 16 Tage nach der Wiedereröffnung der Geschäfte bei 30.

Heilbronn hält Tübinger Modell für nicht übertragbar

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) hält das Tübinger Modell dagegen wegen völlig unterschiedlicher Rahmenbedingungen nicht für Heilbronn geeignet. Die CDU-Gemeinderatsfraktion hatte gefordert, Heilbronn solle sich dem Tübinger Weg anschließen. Mergel schrieb dazu in den sozialen Medien, er habe zusammen mit dem Städtetag das Ziel, die Landesregierung zur Öffnung des innerstädtischen Handels zu bewegen, Einzellösungen seien nicht sinnvoll. Die Stadtverwaltung habe ein Szenario entwickelt, unter welchen Bedingungen Handel, Gastronomie und Kulturbetrieb geöffnet werden könnten. Die Pläne lägen auf dem Tisch, so Mergel. Das aktuelle Infektionsgeschehen dürfe aber zu keinem Zeitpunkt außer Acht gelassen werden.

Tübingen reagiert auf erwarteten Ansturm

Die Stadt Tübingen wird die Zahl der Corona-Schnelltests für Gäste von außerhalb des Landkreises künftig beschränken. Wer nicht im Kreis Tübingen wohnt oder arbeitet, soll ab Samstag nur noch an drei Stationen einen Schnelltest machen dürfen, teilte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag mit. Zudem werde die Zahl der Tests am Samstag für Auswärtige auf 3.000 beschränkt. Grund sei ein erwarteter Ansturm von Besuchern. Die übrigen sechs Teststationen sollen allein den Menschen aus dem Landkreis Tübingen und Menschen, die in Tübingen arbeiten, zur Verfügung stehen. Dazu müsse man einen Nachweis vorlegen.