Mit Benzin übergossen: Polizei sucht europaweit nach Zwillingsbruder des Opfers

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags gegen einen 38-Jährigen aus Horb. Er soll für den Brand mit zwei Schwerverletzten verantwortlich sein.

Die Horber Feuerwehr beim Einsatz in Talheim Freiwillige Feuerwehr Horb

Der Verdächtige soll am Dienstag in Horb-Talheim (Kreis Freudenstadt) seine 72-jährige Mutter und seinen Zwillingsbruder mit Benzin übergossen und angezündet haben. Die beiden Schwerverletzten wurden in Fachkliniken geflogen und sind am Leben.

Europaweite Fahndung

Nach dem Verdächtigen werde öffentlich und inzwischen in ganz Europa gefahndet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rottweil auf Anfrage des SWR. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesuchte derzeit mit seinem Auto auch in angrenzenden Landkreisen, wie etwa im Kreis Rottweil oder im Ortenaukreis, unterwegs sein könnte. Name und Foto sind im Internet veröffentlicht. Das Motiv der Tat sei noch unklar.

Verletzte des Brandes konnten sich retten

Die Feuerwehr war am frühen Dienstagmorgen zu dem Brand im Dachstuhl eines Wohnhaus gerufen worden. Zwei Menschen standen mit schweren Brandverletzungen vor dem brennenden Haus. Insgesamt waren 90 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt. Die Polizei geht von einem Sachschaden von einer halben Million Euro aus.