per Mail teilen

Keiner der fünf Bewerber hat am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Mehrstetten (Kreis Reutlingen) die erforderliche absolute Mehrheit bekommen. Mit 43 Prozent holte der Verwaltungsfachmann Holger Lenz aus Ehingen die meisten Stimmen. Der zweite und entscheidende Wahlgang findet am 6. März statt.