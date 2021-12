Bürgermeisterwahl braucht zweiten Wahlgang

Die Bürger von Grömbach (Kreis Freudenstadt) müssen nochmal an die Wahlurne. Denn keiner der Kandidaten für den Posten des ehrenamtlichen Bürgermeisters hat am Sonntag die absolute Mehrheit bekommen. Die meisten Stimmen bekam Jürgen Kopp mit 130. Nach diesem Wahlergebnis wird in der kleinen Gemeinde Grömbach mit rund 600 Einwohnern am 9. Januar nochmal gewählt. Dann reicht die einfache Mehrheit. Der Grömbacher Gemeinderat hatte entschieden, dass ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt wird. Dafür wurde die Hauptsatzung geändert. Er wird lediglich repräsentative Aufgaben erfüllen, nicht aber für die Verwaltung zuständig sein. Ungewöhnlich war auch die Kandidatenvorstellung. Wegen Corona stellten sich die vier Kandidaten bei frostigen Temperaturen den Einwohnerinnen und Einwohnern im Freien vor.