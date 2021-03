per Mail teilen

Die Zweitliga-Basketballer Tigers Tübingen haben ihr Heimspiel gegen Jena am Samstagabend verloren. Nachdem die Tigers am Ende des ersten Viertels 21 Punkte zurücklagen, konnten sie im zweiten und dritten Viertel zwar aufholen. Trotzdem mussten sie sich dem Tabellenführer Jena mit 64:77 geschlagen geben. In der Tabelle bleiben die Tigers weiter auf Platz 12.