Gleich zwei Weihnachtsausstellungen in Rottenburg

Die Weihnachtsaustellungen in der Region haben teils begonnen. In Rottenburg locken das Diözesanmuseum und eine Krippenausstellung, in Altensteig und Sigmaringen die Schlösser.

Mit Ausstellungen und Sonderprogrammen laden Museen und Schlösser von Altensteig (Kreis Calw) bis Sigmaringen das Publikum ein, sich in weihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen. Rottenburg bietet gleich zwei ganz unterschiedliche Ausstellungen zur Weihnachtszeit.

Tradition und Moderne im Diözesanmuseum

Das Diözesanmuseum in Rottenburg widmet seine Weihnachtsausstellung in diesem Jahr dem Licht. "Strahlkraft" lautet der passende Ausstellungstitel.

Reich verzierte Rottenburger Strahlenmonstranz aus dem 18. Jahrhundert. Diözesanmuseum Rottenburg

Diese Monstranz aus dem 18. Jahrhundert ist ein klassisches Beispiel für das Thema "Strahlkraft". Neben den 26 ausgewählten Stücken des Museumsbestandes, sind in Rottenburg auch zehn zeitgenössische Kunstwerke zum Thema Licht zu sehen. So zum Beispiel eine golden leuchtende Installation aus Notfalldecken. Ab der Eröffnung am 2. Adventswochenende kann man die Ausstellung bis zum 5. März 2023 besuchen.

Historische Krippen in der Rottenburger Zehntscheuer

In der Rottenburger Zehntscheuer stellt der Sülchgauer Altertumsverein in diesem Jahr auch Krippen von Privatpersonen aus. SWR Sülchgauer Altertumsverein

Der Sülchgauer Altertumsverein stellt auch in diesem Jahr wieder Krippen in der Rottenburger Zehntscheuer aus. Zu bestaunen sind vier historische Krippen aus Rottenburger Kapellen sowie Krippen aus privaten Häusern. Teilweise handelt es sich dabei um Schenkungen und Dauerleihgaben. Manche der Krippen werden aber auch nur für die Dauer der Ausstellung geliehen. Öffnungszeiten für die Krippenschau: von Sonntag, 4. Dezember bis zum 15. Januar, jeweils von Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Gebäck, Leckereien und ihre Geschichte im Alten Schloss in Altensteig

Im Alten Schloss in Altensteig geht es in der Weihnachtsausstellung um Weihnachtsgebäck und Leckereien. Genauer gesagt: um ihre Herstellung und Geschichte. Wer den Lebkuchen erfunden hat oder was Äpfel früher am Weihnachtsbaum zu suchen hatten, lässt sich in der Ausstellung "Apfel, Nuss und Mandelkern" herausfinden. Zudem gibt es einiges an Kunsthandwerk zu bewundern. Die Ausstellung ist seit Freitag, 25. November geöffnet und endet am 15. Januar. Ein Besuch ist immer mittwochs, samstags und feiertags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr möglich.

Besinnlichkeit auf dem Hohenzollernschloss in Sigmaringen

Im Hohenzollernschloss Sigmaringen kommt mit dem "Fürstlichen Weihnachtszauber" ebenfalls Weihnachtsstimmung auf. Bei einer Führung lassen sich die festlich dekorierten Räume entdecken, in denen unterschiedliches Brauchtum erklärt wird. Zum Beispiel, woher der Weihnachtsbaum kommt und wie er früher geschmückt wurde. Eine Krippe ist ebenfalls aufgebaut. Im Fokus steht in dieser Weihnachtszeit auf dem Hohenzollernschloss die Besinnlichkeit. Die Führungen werden an den Adventswochenenden angeboten und müssen online gebucht werden. Für ganze Gruppen kann man einen individuellen Termin vereinbaren.

Auch diese bezaubernde Krippe steht in einem Geschäft und gehört zum Krippenweg in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen). SWR Stefanie Assenheimer

Krippen in Schaufenstern und Privathäusern in Kirchentellinsfurt

Auf dem Krippenweg Kirchentellinsfurt sind 40 Krippen in Schaufenstern und Privathäusern zu sehen. Die Vielfalt ist groß: Es gibt alte, moderne, kleine und große Krippen. Wer sie alle sehen möchte, kann das auf einem zehn Kilometer langen Spaziergang durch den Ort tun. Es gibt aber auch kürzere Varianten. Seit Sonntag, 27. November sind die Krippen aufgestellt und noch bis 6. Januar zu sehen.